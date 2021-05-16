Erken seçim olacak mı? Numan Kurtulmuş açıkladı

Numan Kurtulmuş A Haber ekranlarında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programına konuk oldu. Kurtulmuş programda son dakika açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşmasında öne çıkan açıklamalar;

Tam kapanma sonrası

Koronavirüse ait bütün veriler takip ediliyor. Tedbirler buna göre bazen sıkılıp bazen gevşetiliyor. Tam kapanma sonrası kademeli bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Millet olarak fedekarlık yapıyoruz. Samimi olarak muhalefetin fikirlerini dinlemeye hazırız.

Erken seçim iddiaları

Başkan Erdoğan'ın helallik isteme konusuna değinen Kurtulmuş "Bu olay sonrası hemen erken seçimi gündeme getirmek iyi niyet göstergesi değildir. Sandıkta helalleşme değil hesaplaşma olur" ifadelerini kullandı. "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın söylediği insani söze rağmen buradan siyaset üretmek anlaşılır gibi değil" diyen Kurtulmuş dengeyi koruyarak yollarına devam edeceklerini söyledi.

Esnafa yönelik açıklamalar

Pandemi döneminde de üretimin durmaması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, esnafa yönelik eksiklikleri tespit edip ilave destekleri sürdüreceklerini ifade etti. Kurtulmuş vatandaşların tedbirler konusundaki hassasiyetini sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

Maskelerde 'ben aşılandım' yazısı

Bu konuda maskenin üzerine bunu yazmaya gerek var mıydı bilmiyorum. Turizm sektöründe çalışan kişilerinde bunun olması turistler için bir güvencedir. En azında psikolojik olarak rahatlatır. Ama maskeye bu yazı yazılmayabilirdi.

1 Haziran'a kadar hedef ne?

Uzmanlar bu haftanın çok kritik olacağını ifade ediyor. Tüm rakamlara bakılacak. Hastalığı bütünüyle ortadan kaldırmak istiyoruz. Tüm uygulamalara bakılacak ve sonrasında bir karar verilecek.

Erken seçim içinne gerekli? Anketlerde son durum ne?

Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçim 2023'te, genel yerel seçimler ise 2024 yılında yapılacaktır. Erken seçim için iki koşulun oluşması gerekiyor. Siyasetin bir tıkanmışlığı söz konusu değildir. Siyasi şartların olgunlaşmadığı bir dönemde erken seçime gidilmez. Muhalefet algı yapıyor. Sanki onların oyu çok artmış ve Erdoğan'ın oyları düşmüş gibi bir algı yapılıyor. Tüm araştırmalarda AK Parti şu an açık ara birinci partidir. Erken seçim bir matematik işidir. Seçimler vaktinde olacak.

Kılıçdaroğlu aday olacak mı?

Kılıçdaroğlu adaylık konusunda net bir tavır içerisinde değil. İttifakın temel meselelerinde farklılıklar var.