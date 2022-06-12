Seçim ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Peki, seçim ne zaman?

Erken seçim olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim açıklaması:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bazıları çok merak ediyor. Bay Kemal diyor ki 'Seçim tarihini açıkla'. Ya neyi açıklayacağım, seçimin tarihi belli. Ne zaman? Önümüzdeki yılın haziranında seçim var ama bu ikide bir 'Göreceksiniz kasımda seçim var' diyor. Bay Kemal kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla. Sen önce aday mısın, değil misin onu bir açıkla. Ya adaylığını açıkla, eğer sen aday değilsen adayını açıkla ama bunun her ikisi de şu anda yok. Şu anda altılı masa ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Bizim böyle bir derdimiz var mı? Yok ve biz yola şu anda Sayın Bahçeli ve ekibiyle beraber Cumhur İttifakı olarak yürüyoruz" diye konuştu.