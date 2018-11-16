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Erken seçim iddiaları İsrail'i karıştırdı!

İsrail Başbakan Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinde yaşanan çatlaklar nedeniyle ülkede erken seçim tartışmaları başladı.

16 Kasım 2018 Cuma 21:30
Erken seçim iddiaları İsrail'i karıştırdı!

İsrail basınında yer alan haberlerde, Avigdor Liberman'ın Savunma Bakanlığından istifasının ardından meclisteki sandalye sayısı kritik seviyeye düşen koalisyonun diğer ortaklarından Yahudi Evi Partisi lideri Naftali Bennett ile Başbakan Netanyahu arasında yapılan görüşmenin anlaşmazlıkla sonuçlandığı ve erken seçim kararı alındığı ileri sürüldü.

Netanyahu hükümetinde Eğitim Bakanı olarak görev yapan Bennett'e yakın bir kaynağa dayandırılan haberde, en kısa zamanda genel seçimlere gidilmesinin kararlaştırıldığı iddia edildi.

İsmi açıklanmayan yetkili, görüşmede yeni savunma bakanının kim olacağı konusunun gündeme gelip gelmediğine değinmedi.

Liberman'ın istifasının ardından Yahudi Evi Partisi'nden Savunma Bakanlığına liderleri Bennett'in getirilmesi, aksi halde koalisyondan çekilecekleri yönünde mesajlar gelmişti.

İsrail basını iki liderin görüşmesinden 'erken seçim kararı' çıktığını öne sürerken, Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud'dan yapılan açıklamada bu iddia yalanlandı.

Öte yandan Başbakan Netanyahu'nun pazar günü yapılacak haftalık kabine toplantısında koalisyon ortaklarını erken seçime gidilmemesi için ikna etmeye çalışacağı aktarıldı.

Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan son gerginliğin ardından İsrail ile Filistinli gruplar arasında sağlanan ateşkesi eleştirerek, çarşamba günü görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Mecliste 5 sandalyeye sahip İsrail Evimiz Partisi lideri Liberman'ın istifasının ardından bir diğer koalisyon ortağı Yahudi Evi Partisi milletvekillerinden Shuli Moale, "Savunma Bakanlığını Naftali Bennett ve partisi Yahudi Evi'ne vermenin zamanı geldi. Eğer Bennett bu göreve getirilmezse partimiz koalisyon hükümetinin parçası olmaya devam etmeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu liderliğindeki 6 partili koalisyon hükümeti 120 sandalyeli İsrail meclisinde 66 milletvekiliyle temsil ediliyordu. Liberman'ın istifası ile koalisyon hükümetinin sandalye sayısı güvenoyu için gereken kritik sayı 61'e düşmüştü.

Bennett'in partisinin de koalisyondan çekilmesi halinde güvenoyu için gerekli sandalye sayısının altına düşülecek.

İsrail'de normal koşullarda milletvekili seçimlerinin Kasım 2019'da yapılması planlanıyor.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 21:30
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