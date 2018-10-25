Erken rezervasyonda 5 milyon beklentisi

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, turizmde 2019’a yönelik erken rezervasyon döneminin ekim itibarıyla başladığını belirterek, “Bu 2 aylık sürede yapılacak erken rezervasyon sayıları ile birlikte 5 milyonun çok üzerinde gerçekleşeceğini düşünüyoruz” dedi.

Bu yılın iç pazar açısından da iyi geçtiğini ifade eden Ayık, “Bizim iç pazardaki hedefimiz 10 milyon rakamıydı, inşallah bu sene olmasa bile 2019 ve 2020 yılında bu rakamı yakalayacağımızı umuyoruz. Tahminlerimize göre 32 milyar dolar civarında da bir turizm geliri yakalamış olacağız” diye konuştu.

Sezon sonu bereketi

Türk turizm sektöründe yaz aylarında yaşanan hareketliliğin kış mevsiminde özellikle kayak merkezlerinde devam edeceği öngörülürken, bazı otellerin kış sezonuna yönelik bugünden dolmaya başladığı belirtildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler, sezon sonunda otellere yöneldi. Palandöken, Erciyes, Uludağ gibi kış ve kayak turizminin merkezlerinde yoğun sezon için bazı otellerin rezervasyonlarının dolduğu, bazılarının da yüzde 50’lerin üzerinde olduğu belirtildi.