Erken rezervasyon hızlı başladı

Erken rezervasyon kampanyalarına ilgi yoğun. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, kampanyanın hızlı başladığını belirterek, “Bu tempo umut vaat ediyor, sezonun iyi geçeceğine işaret ediyor” dedi. Erken rezervasyonların Aralık ayında başladığını hatırlatan Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu da “Bu sene yüzde 50’ye varan indirimler söz konusu. Geçen sene 6 olan taksit sayısı bu sene 9’a çıktı. Bu da hem tatil yapacak kişiyi hem de turizmciyi olumlu etkiledi. Yerli turistin tercihi her şey dahil oteller. Fiyatlarda geçen seneye göre Euro bazında yüzde 10, lira bazında ise yüzde 60-70 artış var” şeklinde konuştu.