Erken okunan ezanla ilgili açıklama: İnceleme başlatıldı
Samsun'da akşam ezanı bir saat önceden okundu. Yaşanan olayın ardından camiden üst üste anonslar yapılarak, 'Lütfen oruçlarınızı açmayın. Sistemsel bir hata, yanlışlıkla okundu' denildi. Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, konuyla ilgili idari inceleme başlatıldığı bildirildi.
Samsun'da akşam ezanı bir saat önceden okundu. Yaşanan olayın ardından camiden üst üste anonslar yapılarak, 'Lütfen oruçlarınızı açmayın. Sistemsel bir hata, yanlışlıkla okundu' denildi.
Samsun Valiliğinden açıklama
Samsun Valiliği, konuyla ilgili açıklamada bulundu.
Valiliğin açıklamasında, "3 Mayıs Pazar günü İlkadım ilçe Müftülüğümüze bağlı Büyük Cami'de görevli müezzin kayyum tarafından iftar vaktine 1 saat kala hataen ezan okunmuştur. Ezan okunmasının hemen akabinde İlçe Müftülüğümüz gerekli ikaz anonslarını verdirmiştir. Konuyla ilgili idari inceleme başlatılmış olup halkımızdan özür dileriz." ifadeleri kullanıldı.