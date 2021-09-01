Erken evlilik yapanlar ‘tecavüzcü’ olarak yaftalanırken, 18 yaş altı gayrimeşru hayat özendiriliyor!

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Aile yapısının temelini oluşturan evliliği zorlaştırmak ve gençleri evlilikten uzaklaştırmak toplum ahlakının bozulma sürecini tetikleyen en önemli etkenlerden birisi olarak gösteriliyor.

18 yaşından önce yapılan evlilikleri kötüleyen ve daha da ileri giderek ‘çocuk tecavüzü’ olarak nitelendiren solak zihniyet, 18 yaş altı gayrimeşru birlikteliklere ve hovardalıları ise teşvik edip, meşru karşılıyor.

Eşi 18 yaşından küçük olduğu için halen cezaevinde olan binlerce koca bulunuyor. Ve mağdurlar “tecavüzcü” olarak yaftalanıyor. Ailelerin rızası olmasına rağmen 18 yaşından küçük yaşta evlenen ve bu nedenle kocası cezaevine atılmış kadınlarda büyük mağduriyetler yaşıyor.

Erken yaşta evlenip yuva kurulmasını ‘çağ dışılık’ olarak niteleyen zihniyet, gençlerin gayri meşru ilişkilerin bataklığına düşmesini ise çağın gerekliliği olarak görüyor.

Kokuşmuş magazin medyası Derin Talu’yu pohpohluyor

Son olarak Defne Samyeli'nın küçük kızı Derin Talu, ‘erkek arkadaşı’ olarak nitelenen birisiyle bir eğlence mekanından çıkarken görüntülendi. Henüz 17 yaşında olan Derin Talu’nun ‘erkek arkadaşı’ kameralara küfürler edip saldırdı.

Erken evlilikleri diline dolayan ve milletin milli ve manevi değerlerinden bihaber solak magazin medyası ise, 17 yaşındaki bir çocuğun gayri meşru ilişkisini ve eğlence mekanlarında kendisine yer bulmasını gündeme dair getirmedi.

Malum kesim tarafından ortaya konan bu ikiyüzlü tavrın toplumun ahlaki yapısı için ne denli tehlike oluşturduğu bir kez daha göz önüne serildi.