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Erken emeklilik nasıl olunur, şartları neler başvurular nereye? Askerlik borçlanmasıyla kimler erken emekli olur?

Milyonlarca çalışan erken emeklilik hayali kurmakta. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken,SSK, BağKur ve emekli sandığı çalışanlarının en çok merek ettiği konuların arasında erken emeklilik gelmekte. Erken emeklilik fırsatı değerlendirmek isteyen çalışanlar erken emeklilik nasıl olunur? Sorusunu sormakta. Askerlik borçlanması, doğum borçlanması gibi erken emeklilik olmayı sorgulamakta. Peki Askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik nasıl olunur? Kimler doğum borçlanmasıyla erken emekli olur? Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik nasıl olunur?

23 Eylül 2019 Pazartesi 18:47
Erken emeklilik nasıl olunur, şartları neler başvurular nereye? Askerlik borçlanmasıyla kimler erken emekli olur?

Milyonlarca çalışan erken emeklilik hayali kurmakta. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken,SSK, BağKur ve emekli sandığı çalışanlarının en çok merek ettiği konuların arasında erken emeklilik gelmekte. Erken emeklilik fırsatı değerlendirmek isteyen çalışanlar erken emeklilik nasıl olunur? Sorusunu sormakta. Askerlik borçlanması, doğum borçlanması gibi erken emeklilik olmayı sorgulamakta. Peki Askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik nasıl olunur? Kimler doğum borçlanmasıyla erken emekli olur? Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik nasıl olunur?

Doğum borçlanması ile erken emeklilik fırsatı yakalanabilmektedir. Doğum borçlanması başvurusu E-Devlet sistemi üzerinden online olarak yapılabilmektedir. Sosyal Yardımlaşma’nın haberine göre, Yaş kriteri ile erken emekli olunduğunda, bu duruma kısmi emeklilik denilmektedir. Kısmi emekli olunabilmesi için belirli bir prim gününe, sigortalılık süresine ve yaş kriterinin yerine getirilmesine ihtiyaç vardır. Yaştan erken emekli olunabilmesi için yerine getirilmesi gereken prim günü sayıları; 3600, 4500 ve 5400 gündür. Bunun için bir örnek vermek gerekirse, ilk sigorta başlangıç tarihine göre 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresinin tamamlanması durumunda erkekler için emeklilik şartları merak edilmekte.

Askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik nasıl olunur?

Askerlik borçlanmaları 6 aylık aralıklarla yenilenerek değişiklik gösterir. Bu değişiklik kapsamında 4-A (SSK), 4B (Bağkur) ve 4C (emekli sandığı) kapsamındaki kişiler dahil olmaktadır. Askerlik borçlanmaları tutarları güncel asgari tutarlar göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır. Sigortalı erkeklerin askerlikler devam ettiği süre boyunca diledikleri kadar borçlanma yapmaları mümkün olmaktadır. Örneğin: Askerlik süresi 18 ay olan sigortalı askerler, 18 ay askerlikleri süresince isteklerine göre 18 ay borçlanma yapabilirken bu süreyi 10 gün olarak da yapabilmektedirler. Askerlik yapmayan yani askerlikten muaf olan sigorta sahibi erkek vatandaşların askerlik borçlanmasından faydalanma şansları olmamaktadır. Askerlik borçlanmasından faydalanmak için askerlik borçlanmasını yapan kişilerin er veya erbaş olması gerekmektedir. Yedek subay hazırlık okulunda okunan süre askerlik borçlanmalarına dahil edilen süreler içerisinde bulunmaktadır.

Askerlik borçlanması başvurusu nereye yapılır?

2019 yılında 4A SSK kapsamındaki sigortalılar ve 4B Bağ-kur kapsamındaki sigortalılar için Sosyal Güvenlik kurumları il veya ilçe müdürlüklerine yapılmalıdır. 4C Emekli Sandığına bağlı olarak çalışanların ise çalıştıkları kurumlara müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kimler doğum borçlanmasıyla erken emekli olur?

4A, 4B ve 4C kapsamında bulunan kadın sigortalılar doğum borçlanması yapma hakkına sahiptirler.

Doğum borçlanmaları sigorta giriş tarihinden sonra doğan çocukların çalışan annelerine yapılan uygulamadır. Doğum borçlanması annenin sigorta giriş tarihinden sonra doğan 3 çocuğuna kadar yapılmaktadır.  Doğum ödemeleri her çocuk için ayrı olarak 720 günlük süre yapılmaktadır. Bunun için doğumun gerçekleştiği tarihten sonrasında 24 aylık süre anne için prim ödenmemiş olması gerekmektedir. Bu koşula uyum sağlayan anneler doğum tarihinden sonraki 24 aylık süre için doğum borçlanması yapabilirler.

 

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 18:47
  1. Erken emeklilik nasıl olunur
  2. Erken emeklilik şartları neler
  3. Erken emeklilik başvurular nereye?
  4. Askerlik borçlanmasıyla kimler erken emekli olur?
  5. doğum borçlanmasıyla kimler erken emekli olur?
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  8. Askerlik borçlanması ile erken emeklilik nasıl yapılır?
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