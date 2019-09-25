Erken emeklilik mi geliyor? Emeklilik süresi yenilendi! Ne zaman emekli olurum?

Erken emeklilik son dakika haberi: Yurt dışı emeklilik nasıl olunur? Emeklilik sorgulama yaparak çalışanların ne zaman emekli olacağını öğrenebiliyor. E devlet üzerinden e devlet emeklilik, e devlet emeklilik yaşı primi ile sorgulanarak ne zaman emekli olacağının yanında emeklilik başvurusu nasıl yapılır? sorusuna da cevabı bulunmakta. Yapılan yeni düzenleme ile yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye’de emekli olabiliyor. Üstelik yapılan düzenleme ile borçlanma miktarı ve emeklilik süresi yenilendi. Peki kim ne zaman emekli olur? Yurt dışı emeklilik şartı neler? Yurt dışı emeklilikten kimler yararlanır? Yurt dışı emeklilik şartları neler? Yurtdışı borçlanma işlemlerinde nereye başvurulur? İşte yurt dışı emekliliğe ilişkin tüm detaylara ilişkin haberimiz.

Askere erken emeklilik mi var? Erken emeklilik şartı neler? Yurtdışında yaşayanlar için borçlanarak emekli olmanın şartları değişti. Yeni uygulama 1 Ağustos’ta başladı ve prim ödeme gün sayısı, borçlanma miktarı artıyor. 31 Temmuz akşamına kadar başvuranlar ise eski sisteme göre emekli olma hakkını elde ediyor.

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Yeni uygulama 1 Ağustos’ta başlıyor ve prim ödeme gün sayısı, borçlanma miktarı artıyor. 31 Temmuz akşamına kadar başvuranlar ise eski sisteme göre emekli olma hakkını elde edecek. Bu tarihe kadar başvuranlar, yurtdışı borçlanmalarını eski sisteme göre yapabilecek ve hem daha düşük prim ödeyerek, hem de daha kısa sürede borçlanma şartlarından yararlanarak, emekli olabilecek. Hürriyet'in haberine göre, bugün için yurtdışı borçlanması yapanlar SSK, Bağ-Kur üzerinden, yani istedikleri kurum üzerinden emeklilik hakkı elde edebiliyorlar.

Yurt dışı borçlanma gün sayısı ne kadar?

Borçlanma süresi ise, asgari borçlanma gün sayısı 3.600 ve 5.000 gün olarak gerçekleşiyor. Borçlanma tutarı ise bugün için, yani 31 Temmuz’a kadar asgari ücretin yüzde 32’si. Bu tarihe kadar yurtdışı borçlanması için başvuranlar eski sistem üzerinden borçlanarak, emekli olmaya hak kazanacak. SSK, diğer adıyla da 4/A üzerinden borçlanıp, emekli olabilecekler. Asgari borçlanma gün sayısı 3.600 gün ve 5.000 gün olacak. Ve en düşük asgari ücretin günlük yüzde 32’si üzerinden borçlanabilecekler. Buna göre de günlük 27.29 lira üzerinden borçlanma imkanları olacak. Bu da şu anlama geliyor, 3.600 gün üzerinden borçlanma yapacak olan bir gurbetçi vatandaşımız, 98.244 lira yatırarak, emekli olabilecek. Ya da 5.000 gün üzerinden borçlanacak bir gurbetçimiz 4) 31 Temmuz tarihine kadar başvurursa, 136.450 lira yatırarak, emeklilik hakkını elde edebilecek. 1 Ağustos tarihinden itibaren yeni yasa uygulamaya görecek ve emeklilik yaşı, borçlanma süresi ve borçlanma için ödenecek tutarlar artacak.

Kimler erken emekli olacak?

1 Ağustos’tan itibaren emekli olunacak kurum tamamen değişiyor. 31 Temmuz’a kadar yurtdışı borçlanması yapanlar isterlerse SSK üzerinden emeklilik hakkına sahip olurlarken, 1 Ağustos’tan itibaren yeni yasa gereği Türkiye’de son defa tabi olduğu sigorta koluna bakılmaksızın, tümüyle Bağ-Kur, ya da bir başka adıyla 4/B sigorta kolu üzerinden emekli olabilecekler.

Yurt dışı emeklilik borçlanma süreleri ne kadar oldu?

Değişiyor. 1 Ağustos’tan sonra yurtdışı borçlanması için başvuranların emekli olmaya yetecek asgari borçlanma gün sayısı en az–kısmi aylık için- 5.400 güne çıkıyor. Tam aylık içinse borçlanma gün sayısı kadınlarda 7.200 gün, erkeklerde 9.000 güne çıkıyor.

Yurtdışı borçlanma işlemlerinde nereye başvurulur?

Yurtdışı Borçlanma Talep dilekçesi ve gerekli belgelerle Kurumumuza başvuru yapmanız gerekmektedir.

1) Yurtdışında 8/5/2008 tarihinden önce veya sonra geçen hizmet sürelerini bu tarihten sonra borçlanma talebinde bulunanların borçlanma talep tarihinden önce Türkiye’de son defa;

a) Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi çalışması olanların borçlanma işlemleri başvuru sahibinin Türkiye’de ikametgahının bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/ Sosyal Güvenlik Merkezlerince gerçekleştirilecektir. Türkiye’de ikamet kayıtları bulunmayan kişilerin borçlanma işlemleri ise nüfusa kayıtlı oldukları ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/ Sosyal Güvenlik Merkezlerince gerçekleştirilecektir.

b) 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesine tabi sandıklardan birine tabi çalışması olanların borçlanma işlemleri ise ilgili sandıkça sonuçlandırılacaktır.

2) Türkiye’de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması bulunmayanların sigortalılık süreleri ile ev kadını olarak geçen sürelerine ait borçlanma işlemleri başvuru sahibinin Türkiye’de ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/ Sosyal Güvenlik Merkezlerince gerçekleştirilecektir.

3) Kendilerine veya hak sahiplerine sosyal güvenlik sözleşmesi uygulanmak suretiyle kısmi aylık bağlanmış olanların borçlanma işlemleri (Almanya hariç), son defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendi kapsamında çalışanların borçlanma işlemleri Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü/Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir.

EYT ile kimler hemen emekli olacak?

Askere erken emeklilik mi geliyor?

Askerlik borçlanmasıyla erken emekli olunur mu? Askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik geliyor. Emekli olmak için belli bir yaşı ve yılı doldurup prim ödemek gerekiyor. Ancak askerlik süresi emeklilik yaşını geri çekebiliyor. Askerliğin emeklilik yaşını geri çekebilmesi için, sigortadan önce yerine getirilmiş olması gerekiyor.

Askerlik borçlanması nasıl yapılır? Askerlik borçlanması sigortalılık süresi

- Erkekler, er ve erbaş olarak ya da yedek subay okulunda geçen sürelerini emeklilik için borçlanabiliyorlar.

- Askerlik borçlanması en fazla askerlik süresi kadar yapılabiliyor.

- Askerlik borçlanması, emeklilik için gerekli olan prim gün sayısını artırır. Örneğin, emeklilik için gerekli yaş ve prim ödeme gün sayısını yerine getiren erkek çalışanların, çalıştığı süre emekliliğine yetmiyorsa, askerlik borçlanması yaparak bu süreyi tamamlayabilir.

- Emekli olmasına bir yıl kalan bir çalışan, bu süreyi çalışarak geçirmek yerine askerlik süresini borçlanabilir.

- Askerlik borçlanması çalışmaya başlamadan öncesi için de yapılabilir. Şöyle ki; ilk sigortalı girişi 2000 yılında olan biri, askerliğini 1999 yılında yapmışsa, askerliğini borçlanması halinde, emeklilik yaşını da erkene çekebilir. Eğer bir yıllık borçlanma yapılırsa, emeklilik yaşını da bir yaş önceye çeker ve 60 yaşında emekli olunacaksa 59 yaşında emekli olmaya hak kazanır. Askerlik öncesi sigortalı olanlar ise bu haktan yararlanamıyor.- Askerlik borçlanması asgari ücrete göre belirleniyor ve her yıl asgari ücretteki değişikliğe göre borçlanma miktarı da artıyor. Borçlanma karşılığında ödenecek en düşük tutar asgari ücretin yüzde 32’si, en yüksek tutar da asgari ücretin yüzde 32’sinin 7,5 katıdır.