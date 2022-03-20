Erken emeklilik kime var? Erken emeklilik şartları neler? 15 yıl çalışana erken emeklilik var mı?

Erken emekli hakkını elde edebilmek için yaş, prim gün sayısı ve sigortalı olma süresi koşullarının yerine getirilmesi gerekiyor. Eylül 1999 ve öncesi sigorta başlangıcına sahip olanlar 15 yıllık hizmet süresi, 3600 prim gününü tamamladığında emekliliğe hak kazanabilir.

Erken emeklilik kime var?

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan kişiler;

15 yıl sigorta süresi,

3.600 gün prim günü ödeyen ve

Yaş koşulunu yerine getirdiklerinde emeklilik hakkı elde eder.

Yaş şartı bu hizmet süresi ve prim gün sayısının tamamlandığı tarih esas alınarak belirleniyor. Bu tarihe göre de kademeli olarak erken yaşlarda emekli olma avantajı elde ediliyor.

15 yıl çalışana erken emeklilik var mı?

Emekli Sandığı Kanunu'na göre, sakatlıkları nedeniyle göreve alınanlardan en az 15 yıl hizmeti bulunanlar istekleri halinde emekli aylığına hak kazanabiliyor. İlk sigortası 1999'dan önce olanlar bu süre ve prim günü doldurduğunda kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Ancak kıdem tazminatında staj sigortası başlangıç tarihi dikkate alınmıyor.

Erken emeklilik kime var? Erken emeklilik şartları neler?

Erken emekli aylığı alabilmek için 15 yıllık süre ve gerekli primi 2022 dolduran kişilere örnek olarak;

23 Mayıs 2002'de 15 yılını dolduran kadın çalışan 50, erkek de 55 yaşını doldurduysa 3600 gün malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları ödendiyse istekleri halinde yaşlılık aylığı alabilir.

24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 arasında koşulları yerine getiren kadınlar 52, erkekler de 56 yaşını doldurmaları koşuluyla emekli aylığı alabilir.

Sigorta başlangıcı Kasım 1981 tarihi ve öncesi olan kadınlar 50, erkekler de Kasım 1976 öncesi sigortalıysa 55 yaşında 3600 günü doldurmaları koşuluyla emekli olabilir.