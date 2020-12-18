8 Eylül 1999 tarihi veya daha önce sigorta başlangıcı olan vatandaşlara verilen emeklilik maaşı bu tarihten sonra sigorta başlangıcı olanlara göre daha yüksektir. 1999 öncesinde sigorta girişi olan vatandaşlar en düşük 1600 TL emekli maaşı alıyor.

Erken emeklilik fırsatları nelerdir?

Gerekli şartları sağlayan vatandaşlar erken emeklilik fırsatından faydalanabilmektedir. 1999 yılı ve öncesi sigorta başlangıcı olan vatandaşlar emeklilik avantajlarını merak ediyor. Bu avantajlardan ilki emeklilik maaşıdır. Emeklilik maaşı karşılaştırıldığında 1999 ve öncesi sigorta girişi bulunanlar daha yüksek emekli maaşı alabilir. Sağlanan diğer avantajlar içerisinde de emeklilik yaşı, prim ödemesi ve hizmet süresi bulunmaktadır. 1999 yılı ve öncesinde sigorta girişi olan bireylerde emeklilik yaşı, ödemeleri gereken prim tutarı ve hizmet süresi daha düşük olur.

Bağ-Kur emekliliği SKK’ya göre daha zordur. 1999 yılı ve öncesinde kolay olmasından dolayı erken emeklilik ihtimali Bağ-Kurlu vatandaşlar için de geçerli olur. Bağ-Kur’da 5400 prim günü değişkenlik göstermezken, bu tarihten sonrasında yaş şartı artış göstermiş ve emeklilik daha zor olmuştur.