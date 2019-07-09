Erken emekli olma şartları neler? Erken emekli nasıl olunur

Emeklilikte yaşa takılanlar, EYT mağduru vatandaşların beklediği EYT yasasına ilişkin CHP’den,“CHP olarak bu sorunu çözmek için çalışacağız. EYT konusunu meclise getirip, çıkaracağız.” açıklaması gelirken, erken emekli olmayı bekleyen vatandaşlar da erken emekli nasıl olunur, erken emekli olma şartları, erken emeklilik son durum yaşını bekleyenlere erken emeklilik var mı, erken emekli nasıl olunur, erken emeklilik prim günü, eksik prim emeklilik son dakika 2019 SSK SGK Bağkur Erken emekli olma şartları nedir? Askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik olur mu? Engelli çocuk olursa erken emeklilik olur mu? Evlat edinen kadınlar doğum borçlanması yapabilir mi? İşte Erken emekli olma konusundaki detaylar…

Emeklilikte yaşa takılanların beklediği EYT yasası için gözler yeniden Meclis’e çevrildi. CHP, EYT sorununun çözümü konusunda adımların atılacağının sözünü verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba EYT konusunda yaptığı açıklamada, “Her zaman ifade edildiği gibi ortada bir EYT meselesi bulunmaktadır. Tekrar edilmesi gerekirse EYT’yi çözmekten kaçıyorlar ama CHP olarak bu meselenin peşini bırakmayacağız. Daha önce sadece yaşa takılıyorlardı bu sefer AKP’ye takıldılar. Şimdi MHP’ye takılıyorlar. CHP olarak bu sorunu çözmek için çalışacağız. EYT konusunu meclise getirip, çıkaracağız.” Sözünü verdi.

Erken emekli olma şartları neler?

Erken emekli olma şartları kadınlara ve erkeklere göre farklılık gösteriyor. Bilindiği üzere artık ülkemizde emekli olmak için sadece prim gün sayısını doldurmak yetmiyor. Emekli maaşı alabilmek için de yaşı beklemeniz gerekiyor. Erken emekli olma şartlarından biri doğum borçlanması. Bilindiği üzere sınırı 3 çocuk olmak üzere doğum borçlanması yapabilirsiniz. Doğum borçlanmasından faydalanmak için dikkat edilen bir nokta var. O da doğum yapmadan önce sigortanızın olması. Yani doğum yaptıktan sonra sigortanız işlenmişse doğum borçlanmasından faydalanamıyorsunuz. Şimdi gelelim doğum borçlanması için şartlara. Doğum yapan kadın her çocuğu için 2 yıl borçlanabilir. Eğer 3 çocuk yapıyorsanız bu 6 yıl demek. Fakat çocuğunuzu doğurduktan sonra sigortanıza herhangi bir prim işlenmemesi gerekiyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi doğumdan önce sigortalı olmalısınız.

Evlat edinen kadınlar doğum borçlanması yapabilir mi?

Evlat edinen kadınlar da doğum borçlanmasından faydalanabilir. 2 yaşından küçük bir çocuğu evlat edindiğiniz takdirde erken emekli olma hakkı kazanmış olursunuz.

Engelli çocuk olursa erken emeklilik olur mu?

Eğer çocuğunuz engelliyse ve sürekli olarak bakıma muhtaçsa SGK'ya başvuruda bulunup erken emekli olabiliyorsunuz. Engelli çocuğu olan annelerin çalışma günleri 1.25 olarak hesaplanıyor.

Askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik olur mu?

Her vatandaşa zorunlu olan askerlik sizin erken emekli olmanıza vesile olabilir. Askerliğe başlamadan önce sigortalı bir işte çalışan kişiler askerlik borçlanmasından faydalanabilir. Yedek subay olarak görev yaptıysanız ve eğitim aldıysanız o süre boyunca borçlanabilirsiniz. Er olarak askerliğinizi tamamladıysanız yine askerlik borçlanması durumundan faydalanabilirsiniz.