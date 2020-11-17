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Aktüel Erken doğan bebeklerin videosu Avrupa'da ödül aldı
Aktüel

Erken doğan bebeklerin videosu Avrupa'da ödül aldı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 10:54:57 -
Erken doğan bebeklerin videosu Avrupa'da ödül aldı

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi hemşirelerince hazırlanan ve yeni doğan bebeklerin hayata tutunuş hikayeleri ile yaşam mücadelelerini konu alan video, Avrupa'da düzenlenen yarışmada birinci oldu.

Avrupa Pediatrik Yenidoğan Yoğun Bakım Derneği (European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care) tarafından Florence Nightingale'in hemşirelik alanına yaptığı katkılar ve doğumunun 200. yılı nedeniyle yarışma düzenlendi.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ve birçok ülkeden hemşirelerin katıldığı yarışmada, hemşire Refiye Zafer Dinçkol öncülüğünde hazırlanan, yeni doğan bebeklerin hayata tutunuş hikayeleri ile yaşam mücadelelerini konu alan video birinci seçildi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tüm sağlık çalışanlarının salgın döneminde görevlerini fedakarca sürdürdüğünü belirtti.

Hemşireleri başarısından dolayı tebrik eden Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Burada insana ve insan hayatına verilen değer var. Hayata umutla bağlanan minik yavrularımızın gösterdikleri mücadelesine yürekten verilen bir destek var. Videoyu duygulanmadan izlemek mümkün değil. Fedakarlığınız ve desteğiniz sayesinde miniklerimiz hayata tutunuyor ve ailelerine kavuşuyor."

Hemşire Dinçkol da Türkiye'de her yıl 150 bin bebeğin prematüre doğduğunu ve 50'ye yakınının yaşam mücadelesini kazanarak hayata tutunabildiğini aktararak, "Amacımız, doğum her ne kadar erken gerçekleşirse gerçekleşsin, bebeklerimizin annelerine sağlıkla kavuşabilmesi. Minik bebeklerimiz ve değerli ailelerimiz yalnız değiller." ifadelerini kullandı.



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