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Altında heyecanlandıran tescil: Adana burması tescillendi... Altın bilezikler piyasada bu isimlerle anılıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Altında heyecanlandıran tescil: Adana burması tescillendi... Altın bilezikler piyasada bu isimlerle anılıyor

Adana'nın simge takıları arasında yer alan altın bilzeik 'Adana burması' ile ilgili heyecanlandıran tescil haberi geldi.

#1
Foto - Altında heyecanlandıran tescil: Adana burması tescillendi... Altın bilezikler piyasada bu isimlerle anılıyor

Adana'nın simge takıları arasında yer alan ve yüzyıllardır kentle özdeşleşen "Adana burması", coğrafi işaret tescili aldı. Kentin önemli kültürel değerlerinden biri olan burma bileziğin tescillenmesi, hem kuyumculuk sektörünce hem de vatandaşlarca memnuniyet oluşturdu.

#2
Foto - Altında heyecanlandıran tescil: Adana burması tescillendi... Altın bilezikler piyasada bu isimlerle anılıyor

Adana'da uzun yıllardır üretilen ve hem takı hem de yatırım aracı olarak kullanılan "Adana burması", düşük fire ve işçilik maliyetleri nedeniyle yatırım amacıyla altın alan vatandaşların da tercihleri arasında yer alıyor.

#3
Foto - Altında heyecanlandıran tescil: Adana burması tescillendi... Altın bilezikler piyasada bu isimlerle anılıyor

Tarihi geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan Adana burmasının, M.Ö. 4'üncü yüzyılda paranın olmadığı Helenistik dönemde ticarette değiş-tokuş yöntemiyle değerlendirildiği belirtiliyor. Arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan ve iki ucunda yılan başı bulunan örneklerin, günümüzdeki "Adana burması" bileziklerin tarihi kökenleri arasında gösterildiği ifade ediliyor.

#4
Foto - Altında heyecanlandıran tescil: Adana burması tescillendi... Altın bilezikler piyasada bu isimlerle anılıyor

Günümüzde ise bilezikler, geleneksel yapısı korunarak küçük değişikliklerle üretiliyor. Eski modellerde bulunan yılan başlarının yerini günümüzde kilit sistemi alırken, Adana burması kuyumcularda "7 telli", "12 telli", "elmas kırığı" ve "badem baş" gibi farklı modellerle satışa sunuluyor.

#5
Foto - Altında heyecanlandıran tescil: Adana burması tescillendi... Altın bilezikler piyasada bu isimlerle anılıyor

Adana burmasının üretimine, 24 ayar altın külçenin bakır ilave edilerek 22 ayara düşürülmesiyle başlanıyor. Potada uygun oranda bakırla karıştırılan altın, yaklaşık 1000 derece sıcaklıkta eritiliyor. Ardından 30 santimetre uzunluğunda çubuk haline getirilen altın, bileziğin ağırlığına göre silindirlerden geçirilerek inceltiliyor ve yaklaşık 2 metre uzunluğunda tel haline getiriliyor. Çapaklarından arındırılması amacıyla balmumu sürülen tel, "hadde" adı verilen ve farklı çaplarda delikleri bulunan çelik araçtan geçirilerek inceltiliyor. Daha sonra telin bir ucu mengeneye sabitlenirken diğer ucu el matkabına bağlanarak çevriliyor ve burmanın karakteristik görünümünü oluşturan "bükü" işlemi gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 19-19,5 santimetre çevre ölçüsünde kesilen burmalar, yüzeyindeki oksitlerden arındırıldıktan sonra son olarak mafsal makinelerinde cilalama işleminden geçirilip satışa hazır hale geliyor. 10 gramdan başlayarak istenilen ağırlıkta üretilebilen Adana burması, yalnızca süs eşyası olarak değil, aynı zamanda birikim ve yatırım aracı olarak da öne çıkıyor.

#6
Foto - Altında heyecanlandıran tescil: Adana burması tescillendi... Altın bilezikler piyasada bu isimlerle anılıyor

Coğrafi işaretle tescillendi Adana burması, geçtiğimiz hafta ise Türk Patent ve Marka Kurumunca Adana Kuyumcular Esnaf ve Sanatkarlar Odası adına tescillendi.

#7
Foto - Altında heyecanlandıran tescil: Adana burması tescillendi... Altın bilezikler piyasada bu isimlerle anılıyor

"Adana burması geleneksel bir ürün" Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, "Yüzyıllar önceye dayanan bir modeli bugün belgeledik. Artık Adana burması tescillendi ve satılırken Adana burması adıyla satılacak. Adana burması geleneksel bir ürün ve satış sırasında değer kaybı çok az. Bu yüzden Adana burmasına talep çok fazla" ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Altında heyecanlandıran tescil: Adana burması tescillendi... Altın bilezikler piyasada bu isimlerle anılıyor

Tescille birlikte Adana burmasına talebin artacağını beklediklerini anlatan Başman, "Artık resmi kimlikli bir ürün olduğu için satış talebi de daha artacaktır. Bu tescilin satışlara da yansımasını bekliyoruz" dedi.

#9
Foto - Altında heyecanlandıran tescil: Adana burması tescillendi... Altın bilezikler piyasada bu isimlerle anılıyor

Adana burması almaya gelen vatandaşlardan Zühal Bayram, "Adana burması severek kullandığımız bir ürün. Annem burmanın aşığı. Bütün yatırımlarımızı Adana burması olarak yapıyoruz. Tescillenmesine de çok sevindim. Nasıl Adana kebabı diğer yerlerde de Adana kebap olarak satılıyorsa burma da Adana burması olarak satılacak. Tescillenmesi çok güzel oldu" diye konuştu.

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