Altında heyecanlandıran tescil: Adana burması tescillendi... Altın bilezikler piyasada bu isimlerle anılıyor

Adana burmasının üretimine, 24 ayar altın külçenin bakır ilave edilerek 22 ayara düşürülmesiyle başlanıyor. Potada uygun oranda bakırla karıştırılan altın, yaklaşık 1000 derece sıcaklıkta eritiliyor. Ardından 30 santimetre uzunluğunda çubuk haline getirilen altın, bileziğin ağırlığına göre silindirlerden geçirilerek inceltiliyor ve yaklaşık 2 metre uzunluğunda tel haline getiriliyor. Çapaklarından arındırılması amacıyla balmumu sürülen tel, "hadde" adı verilen ve farklı çaplarda delikleri bulunan çelik araçtan geçirilerek inceltiliyor. Daha sonra telin bir ucu mengeneye sabitlenirken diğer ucu el matkabına bağlanarak çevriliyor ve burmanın karakteristik görünümünü oluşturan "bükü" işlemi gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 19-19,5 santimetre çevre ölçüsünde kesilen burmalar, yüzeyindeki oksitlerden arındırıldıktan sonra son olarak mafsal makinelerinde cilalama işleminden geçirilip satışa hazır hale geliyor. 10 gramdan başlayarak istenilen ağırlıkta üretilebilen Adana burması, yalnızca süs eşyası olarak değil, aynı zamanda birikim ve yatırım aracı olarak da öne çıkıyor.