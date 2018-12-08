Erkeklere göre kadın böyle olmalı

Siyasî düşünce farklılıkları yuvada huzuru bozuyor. Erkekler kendi siyasî görüşlerinin egemen olduğu bir ev istiyorlar ama, kadınlar eskiden “uyumlu göründükleri” bu konuda artık ses verir oldular. Hatta eşlerini etkileme çabasına giren kadınlar bile var. Siyasî çekişme ise çoğu zaman tatsız sonuçlara kırgınlıklara yol açıyor.

Sadece siyasi görüş açısından değil, erkeklerin gözüyle kadın daha birçok konuda “onların istediği gibi” olmalı. Kendilerini “muhafazakar” olarak tanımlayan erkekler buna bir de “ama ideal olan bu..” yakıştırması yapıyor. Bakın bunlar neler:

Bir kadının okuma alışkanlığı olmalı. Gündemi takip etmeli. Ama illa kendisine paralel olmalı bunlar..

Dindar ve İç dünyasında huzurlu, ağzı dualı, şükreden olabilmeli.

Kendi ayakları üzerinde durabilmeli.

Çocuklarına düşkün olmalı, onları temiz pak giydirip, terbiye etmeli.

Evini, mutfağını temiz ve düzenli tutmalı.

Kendisi de daima temiz ve bakımlı, güleryüzlü olmalı.

Bir zaruret yokken sağlık falan gibi, evinin işlerini başkalarına yaptırmamalı..

Dedikodu yapmamalı. Konu komşuyu çekiştirerek kocasıyla konuşuyormuş olmak için konuşmamalı..

Telefonla gerektiği kadar konuşmalı. Uzatmaları erkeklerin sinirlerini bozuyor.

Ağır makyaj yapmaktan, aşırı parfüm ve çok çarpıcı ojeler kullanmaktan kaçınmalı. Erkekler doğal ve masum güzellikten yana oluyor.

Hayatını televizyon dizilerine bağlamamalı. Ne buluyorlar bunlarda sanki!

Lüks tutkunu olmamalı.

Alışveriş hastası olmamalı. Taksit imkanı var diye gereksiz şeyler almamalı.

Sigaradan uzak durmalı.

Durup durup, diyetteyim, rejimdeyim gibi laflar etmemeli..

Evin içini bebeklerle, oyuncaklarla doldurmamalı.

Anadilini aksanlı ve kaba kullanmamalı. Argo kullanmamalı, etkili ve tane tane konuşmalı.

Taklit yaparken itici olmamalı. Şirinliklerini tadında bırakmalı.

Garip kıskançlık krizlerine girip olmayan konuları sorgulama, iğneleme yoluna gitmemeli..

Entrika merakı olmamalı.

Kocasının her şeyiyle ilgilenmemeli. Fakat abartıp erkeğinin annesi rolünü oynamaya kalkışmamalı.