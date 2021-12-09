Erkekler bu diyeti uygularken, günlük yaşantısına devam edeip günde 1 saat kadar hareket ederek yürüyüş yaparsa kısa sürede kilo verebilir.

Erkekler için kilo verdiren en iyi diyet

Kahvaltı Vakti

Çay veya kahve (şekersiz)

2 kibrit kutusu peynir

1 porsiyon yağsız salata

1 ince dilim ekmek 1 haşlanmış yumurta



Öğle Vakti

3 köfte kadar et, tavuk, balık (100 gr.)

1 kase yoğurt

yemek sonrası çay veya kahve (şekersiz)

Saat 17.00 2 porsiyon meyve veya 2 adet galeta yiyebilirsiniz.



Akşam Vakti :

5-6 yemek kaşığı sebze yemeği yiyin.

salata tüketin yağsız olsun. 1 kase çorba içebilirsiniz.

ince bir dilim kepek ekmeği



Gece Boyunca 1 porsiyon meyve yiyebilirsiniz.

Akşam yemeğinde ağır şeyler yemeyin ve yatmadan önce ağır yemekler yemeyin.

Evde nasıl kilo verilir?

Sürekli olarak hareket etmek ve egzersiz yapmak. Bol bol su içmek ve yeşil çay tüketmek. Diyet yapmak ve diyet esnasında bol bol sebze meyve tüketmek. Protein tüketimini arttırıp, karbonhidrat ve yağ tüketimini azaltmak