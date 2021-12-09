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Kadın - Aile Erkekler için kilo verdiren en iyi diyet
Kadın - Aile

Erkekler için kilo verdiren en iyi diyet

Vücuttaki yağ ve kas oranını dengelemek erkeklerde kilo verme konusunda kolaylık sağlayacaktır.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 10:12:00 - 2021-12-09 10:14:56
Erkekler için kilo verdiren en iyi diyet

Erkekler bu diyeti uygularken, günlük yaşantısına devam edeip günde 1 saat kadar hareket ederek yürüyüş yaparsa kısa sürede kilo verebilir.

Erkekler için kilo verdiren en iyi diyet

Kahvaltı  Vakti
Çay veya kahve (şekersiz)
2 kibrit kutusu peynir
1 porsiyon yağsız salata
1 ince dilim ekmek 1 haşlanmış yumurta

Öğle Vakti
3 köfte kadar et, tavuk, balık (100 gr.)
1 kase yoğurt
yemek sonrası çay veya kahve (şekersiz)
Saat 17.00 2 porsiyon meyve veya 2 adet galeta yiyebilirsiniz.

Akşam Vakti :
5-6 yemek kaşığı sebze yemeği yiyin.
salata tüketin yağsız olsun. 1 kase çorba içebilirsiniz.
ince bir dilim kepek ekmeği

Gece Boyunca 1 porsiyon meyve yiyebilirsiniz.
Akşam yemeğinde ağır şeyler yemeyin ve yatmadan önce ağır yemekler  yemeyin.

Evde nasıl kilo verilir?

Sürekli olarak hareket etmek ve egzersiz yapmak. Bol bol su içmek ve yeşil çay tüketmek. Diyet yapmak ve diyet esnasında bol bol sebze meyve tüketmek. Protein tüketimini arttırıp, karbonhidrat ve yağ tüketimini azaltmak

 

 

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