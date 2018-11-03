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'Erkekler düşmanınız değil' diyen Banu Avar kadınlara seslendi: Bunlar zehirlidir, uzak durun!

Gazeteci-Yazar Banu Avar, "Yurtdışından gelen felsefeleri kabul eden ve bunun için de yurtdışından bol miktarda hibe alan derneklerden; Uçan Süpürge, Mor Çatı, KADEM, KAGİDER gibi derneklerden uzak durun. Bunlar zehirlidir ve zehri bala bulayıp bize vermektedirler" uyarıları tekrar gündeme geldi.

03 Kasım 2018 Cumartesi 23:31
'Erkekler düşmanınız değil' diyen Banu Avar kadınlara seslendi: Bunlar zehirlidir, uzak durun!

Gazeteci-Yazar Banu Avar geçtiğimiz aylarda katıldığı bir konferanstaki konuşması, son zamanlardaki kadın derneklerinin faaliyetleri nedeniyle tekrar gündeme geldi.

Katıldığı konferansta çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Avar, erkekleri düşman kabul eden bir kadın düşüncesi oluşturulduğunu söyledi. Söz konusu düşüncelerin feminist dalgayla yayıldığını kaydeden Avar, "Feminizm dalgasına kapılmayınız ey kadınlar. Erkekler düşman değildir. Kadın ve erkek olarak sınıfsal düşmanlarımız var. Yani Hillary Clinton kadındır ama benim düşmanımdır" ifadelerini kullandı.

Gazeteci-Yazar Banu Avar, yapmış olduğu konuşmada Mor Çatı, KAGİDER ve KADEM gibi oluşumlardan uzak durulması gerektiğini belirtti.

Avar konuya ilişkin olarak, "Yurtdışından gelen felsefeleri kabul eden ve bunun için de yurtdışından bol miktarda hibe alan derneklerden; Uçan Süpürge, Mor Çatı, KADEM, KAGİDER gibi uzak durun. Bunlar zehirlidir ve zehri bala bulayıp bize vermektedirler. Buna benzer herhangi bir derneğe, oluşuma yaklaşıyorsanız, dışarıdan para alıyor mu ilk sorunuz olsun. Bunu araştırmadan hiçbir yerin yanına yaklaşmayın” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 23:31
  1. Banu Avar
  2. Feminizm

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  • magdurmagdur34 dk önce
    harika aciklamalar tam isabet siyonuistlerin bizleri parcalamak icin kurdugu moda esitlik feminist tuzaklar sonuc ortada annesini babasini olduren cocuklar cocugunu katleden anne babalar huzur isalmda Allahin kanunlarinda Allah yarattigi kulun nasil mutlu olacagini bilmez mi hala batidan medet umuyoruz
  • KağanKağan38 dk önce
    Helal olsun işte bu. 6284 sayılı kanun bu da dışarıdan.
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