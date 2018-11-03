'Erkekler düşmanınız değil' diyen Banu Avar kadınlara seslendi: Bunlar zehirlidir, uzak durun!

Gazeteci-Yazar Banu Avar geçtiğimiz aylarda katıldığı bir konferanstaki konuşması, son zamanlardaki kadın derneklerinin faaliyetleri nedeniyle tekrar gündeme geldi.

Katıldığı konferansta çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Avar, erkekleri düşman kabul eden bir kadın düşüncesi oluşturulduğunu söyledi. Söz konusu düşüncelerin feminist dalgayla yayıldığını kaydeden Avar, "Feminizm dalgasına kapılmayınız ey kadınlar. Erkekler düşman değildir. Kadın ve erkek olarak sınıfsal düşmanlarımız var. Yani Hillary Clinton kadındır ama benim düşmanımdır" ifadelerini kullandı.

Gazeteci-Yazar Banu Avar, yapmış olduğu konuşmada Mor Çatı, KAGİDER ve KADEM gibi oluşumlardan uzak durulması gerektiğini belirtti.

Avar konuya ilişkin olarak, "Yurtdışından gelen felsefeleri kabul eden ve bunun için de yurtdışından bol miktarda hibe alan derneklerden; Uçan Süpürge, Mor Çatı, KADEM, KAGİDER gibi uzak durun. Bunlar zehirlidir ve zehri bala bulayıp bize vermektedirler. Buna benzer herhangi bir derneğe, oluşuma yaklaşıyorsanız, dışarıdan para alıyor mu ilk sorunuz olsun. Bunu araştırmadan hiçbir yerin yanına yaklaşmayın” ifadelerini kullandı.