Erkekler Avrupa Hokey Şampiyonası
- Grubunu üçüncü sırada tamamlayan Türkiye, kümede kalmak için mücadele edecek02 Ağustos 2019 Cuma 10:41
ANKARA (AA) - Cebelitarık'ta düzenlenen Erkekler Avrupa Hokey Şampiyonası C3'te grubunu üçüncü sırada tamamlayan Türkiye, kümede kalmak için mücadele verecek.
Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler gruptaki maçlarda ev sahibi Cebelitarık'a 5-1, İsviçre'ye 2-0 yenilirken, Litvanya'yı 4-2 mağlup etti.
Bu sonuçların ardından üçüncü sırada kalan Türkiye; Malta, Slovakya ve Litvanya ile düşme grubunda yer aldı. Ay-yıldızlı ekip bu grupta ilk maçını Slovakya ile oynayacak.
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