Erkekler Avrupa Hokey Şampiyonası - Grubunu üçüncü sırada tamamlayan Türkiye, kümede kalmak için mücadele edecek



ANKARA (AA) - Cebelitarık'ta düzenlenen Erkekler Avrupa Hokey Şampiyonası C3'te grubunu üçüncü sırada tamamlayan Türkiye, kümede kalmak için mücadele verecek. Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler gruptaki maçlarda ev sahibi Cebelitarık'a 5-1, İsviçre'ye 2-0 yenilirken, Litvanya'yı 4-2 mağlup etti. Bu sonuçların ardından üçüncü sırada kalan Türkiye; Malta, Slovakya ve Litvanya ile düşme grubunda yer aldı. Ay-yıldızlı ekip bu grupta ilk maçını Slovakya ile oynayacak.

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