Erkek kardeşine kurşun yağdırdı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir kişi kardeşini silahla vurarak yaraladı. Kardeşini vuran şahıs, kovalamaca sonucu boş arazide yakalandı.

Olay Besni ilçesi Tekağaç Köyüne bağlı Beşir Mezrasında meydana geldi. İddiaya göre aralarında ailevi sorunlar bulunan Mehmet Ö. (49), ile erkek kardeşi olan Sadi Ö. (44) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Mehmet Ö., kardeşi olan Sadi Ö’nün ayaklarına silahla ateş etmeye başladı. Ağabeyinin kendisine ateş açması sonucu ayaklarından vurulan Sadi Ö., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırılırken jandarma ekipleri kardeşini silahla vuran Mehmet Ö’nün peşine düştü. Mehmet Ö., jandarma ekiplerinin kovalamacası sonucu boş bir arazide yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.