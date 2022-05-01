Erkek giyiminde en itibarlı marka

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, Türkiye’nin en köklü erkek giyim markalarından biri olduklarını belirtti. 10’uncu kez ’Yılın En İtibarlı Erkek Giyim Markası’ ödülü almaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Suerdem, “Kurulduğumuz ilk günden bu yana hedeflerimizden şaşmadan ilerlemenin verdiği kararlılıkla her zaman insanı odağına alan bir marka olarak teknolojiyi, inovasyonu ve sürdürülebilirliği odağımızda tutup iş süreçlerimize entegre ettik. Yüzde 100 müşteri memnuniyeti vizyonuyla çalışıyor; atacağımız adımlar için bu ödüllere büyük değer veriyor ve yenilerini almak için daha da motive oluyoruz” dedi.

40 Sektör Araştırıldı

Türkiye’nin en itibarlı markalarını belirlemek için 40 sektör araştırıldı. 15 bin denek aranarak her bir sektörün en beğenilen, başarılı bulunan markası ortaya koyuldu. 15 ‘İtibarda İstikrar Ödülü’ ve 41 ‘En İtibarlı Marka Ödülü’ sahiplerini buldu.