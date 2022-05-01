  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarlarını karşı karşıya getirme provokasyonu! Maçta bazı taraftarlardan tepki çeken pankart

Dünyanın en güçlü orduları yayınlandı! Bakın Türkiye'ye hep kafa tutan Yunanistan kaçıncı sırada

Danimarkalı ırkçı siyasetçiden skandal! Bir kez daha Kur'an-ı Kerim yaktı

Provokasyona gelmeyin! Trabzonspor ile Fenerbahçe taraftarları arasında kavga çıktı

Bakan Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya tepki: Haddini bileceksin

Son ankette İYİ Parti'ye büyük şok

Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti

Bir 'top' uğruna Bağdat Caddesi'nde provokasyon! Yönetimin yanlışlarını sorgulamak yerine sokakları karıştırma peşindeler

ABD üssüne roketli saldırı

Ümit Özdağ daha iktidara gelmeden gazeteci kıyımına başladı!
Ekonomi Erkek giyiminde en itibarlı marka
Ekonomi

Erkek giyiminde en itibarlı marka

Kiğılı, ‘Yılın En İtibarlı Erkek Giyim Markası’ ödülüne lâyık görüldü. 10’uncu kez en itibarlı marka seçilme başarısı göstererek ‘İtibarda İstikrar’ ödülünü kazandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 10:55:00 -
Erkek giyiminde en itibarlı marka

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, Türkiye’nin en köklü erkek giyim markalarından biri olduklarını belirtti. 10’uncu kez ’Yılın En İtibarlı Erkek Giyim Markası’ ödülü almaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Suerdem, “Kurulduğumuz ilk günden bu yana hedeflerimizden şaşmadan ilerlemenin verdiği kararlılıkla her zaman insanı odağına alan bir marka olarak teknolojiyi, inovasyonu ve sürdürülebilirliği odağımızda tutup iş süreçlerimize entegre ettik. Yüzde 100 müşteri memnuniyeti vizyonuyla çalışıyor; atacağımız adımlar için bu ödüllere büyük değer veriyor ve yenilerini almak için daha da motive oluyoruz” dedi.

40 Sektör Araştırıldı

Türkiye’nin en itibarlı markalarını belirlemek için 40 sektör araştırıldı. 15 bin denek aranarak her bir sektörün en beğenilen, başarılı bulunan markası ortaya koyuldu.  15 ‘İtibarda İstikrar Ödülü’ ve 41 ‘En İtibarlı Marka Ödülü’ sahiplerini buldu. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay