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Gündem Erkek devletinden sonra sıra Türkiye'ye mi gelecek? Feminist kadın platformunun gücünü nereden aldığı belli oldu
Gündem

Erkek devletinden sonra sıra Türkiye'ye mi gelecek? Feminist kadın platformunun gücünü nereden aldığı belli oldu

Terör örgütü PKK'nın yayın organları Yeni Yaşam ve Yeni Özgür Politika gazeteleri, 27 Kasım Cumartesi günü attıkları manşetlerle, adeta feminist kadın platformlarının güçlerini nereden aldıklarına cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 03:47:00 - 2021-11-27 03:55:25
Erkek devletinden sonra sıra Türkiye'ye mi gelecek? Feminist kadın platformunun gücünü nereden aldığı belli oldu

 yeniakit.com.tr 

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın yayın organı Yeni Özgür Politika gazetesi bugünkü manşetinde, "PKK 44 yaşında" başlığını kullandı. Gazete, ikiye bölünen manşetin diğer kısmında ise PKK'lı teröristler Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın açıklamalarına yer verdi.

Erkek devletinden sonra sıra Türkiye ye mi gelecek?

TSK'nın başarılı operasyonları ile köşeye sıkışan ve sona gelen terör örgütü PKK'nın "44. yaşını" manşetinden kutlayan Yeni Özgür Politika gazetesi, birinci sayfasındaki bir başka haberinde de, feminist kadın platformlarının açıklamasını kullanarak, "Erkekler, devletinizi yıkacağız." sloganını gazete sayfasına taşıdı.

PKK'nın gazetesi, manşetinde feminist kadın platformlarına yer verdi

PKK'nın diğer yayın organı Yeni Yaşam da 27 Kasım Cumartesi gününün manşet haberini, feminist kadın platformlarına ayırdı. Haber başlığında, "Kadınların gücü her barikatı aşar" denildi.

Yeni Yaşam ve Yeni Özgür Politika gazetelerinin sadece bugünkü birinci sayfaları bile, ülkemizin toprak bütünlüğü üzerinde oynanan oyunu gözler önüne serdi.

Türkiye'yi içeriden çökertme çabası: Feminizm ve LGBT

Birinci sayfasında eli kanlı örgütün 44. yılını kutlayan Yeni Özgür Politika gazetesinin, aynı sayfada feministlerin "Erkekler, devletinizi yıkacağız." açıklamasını da bir slogan olarak yayınlaması, kirli oyunu tekrar ispatlarken silahla yapamadıklarını, kültür dezenformasyonuyla yapma gayesinde olduklarını gösterdi.

Son yıllarda Netflix, Blu TV gibi platformlarla Türk toplumuna eşcinsellik zehri akıtılırken, ülkemizin diğer hastalıklı kolu feministler de, amacı "Türkiye'yi bölmek" olan terör örgütünü arkasına alarak, ülkemizi içeriden çökertme planına hizmet ediyor.

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