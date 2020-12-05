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Aktüel Erkek arkadaşının öldürüp yol kenarına attığını itiraf ettiği kadının cesedi bulundu
Aktüel

Erkek arkadaşının öldürüp yol kenarına attığını itiraf ettiği kadının cesedi bulundu

İstanbul'da polise teslim olan katil zanlısının Ankara emniyetine teslim edildiği öğrenildi

Yeniakit Publisher
2020-12-05 17:13:55 -
Erkek arkadaşının öldürüp yol kenarına attığını itiraf ettiği kadının cesedi bulundu

SAKARYA (AA) - Ankara'da erkek arkadaşının öldürüp yol kenarına attığını polise itiraf ettiği kadının cesedi Sakarya'da bulundu.

Alınan bilgiye göre, Fatih A, tartıştığı kız arkadaşı Yasemin Aydın'ı öldürdü. Kadının cesedini otomobiline koyan şüpheli, İstanbul'a doğru yola çıktı.

İstanbul'da polise teslim olan Fatih A'nın ifadesinde, cesedi Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yol kenarına attığını söylemesi üzerine çalışma başlatıldı.

Polis ve jandarma ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu kadının cesedi, Erenler ilçesi Horozlar mevkisinde yol kenarında bulundu.

Yasemin Aydın'ın cesedi, incelemelerin ardından morga götürüldü.

Şüphelinin, Ankara emniyetine teslim edildiği öğrenildi.


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