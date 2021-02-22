Erkan Zengin için flaş karar
1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da, Boluspor mağlubiyeti sonrası tecrübeli futbolcu Erkan Zengin ile yollar ayrıldı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da iç transferde hareketli saatler yaşanıyor... Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; Tuzla'da dün iç sahada alınan Boluspor mağlubiyeti sonrasında Erkan Zengin, İstanbul ekibinden ayrılmak kararı aldı.
Tecrübeli futbolcu Zengin'in kararı yönetim tarafından kabul edildi.
13 maçta 5 gol, 1 asist
Sezonun ilk yarısını Adana Demirspor'da geçiren 35 yaşındaki futbolcu bu sezon 13 maçta görev aldı ve 5 gol, 1 asist yaptı.
Erkan Zengin, Türkiye kariyerinde daha önce Beşiktaş, Trabzonspor, Eskişehirspor ve Fatih Karagümrük'ün de formalarını giydi.
Eskişehirspor'a geri dönebilir
Erkan Zengin'in yaz transfer döneminde Eskişehirspor transfer yasağını kaldırırsa eski kulübüne geri dönmesi bekleniyor.