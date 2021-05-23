Erkan Yıldırım kimdir? Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım mesleği ne?

Erkan Yıldırım kimdir? 1976 yılında Semiha Yıldırım ile evlenen Binali Yıldırım’ın Erkan ve Bülent adında 2 oğlu, Büşra adında da bir kızı bulunmaktadır. Erkan Yıldırım hayatını 2012 yılında İlknur Yıldırım ile birleştirmişti. Erkan Yıldırım’ın nikahına dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan şahitlik yapmıştı. Çiftin bu evlilikten Ahsen ve Erhan adında iki çocuğu var.

Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım kız kardeşi Bahar Büşra Yıldırım ile birlikte 2002 yılının başında Derin Denizcilik Gemi Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ni kurdu. Binali Yıldırım'ın çocukları Erkan Yıldırım, Ahmet Yıldırım ve kızı Büşra Yıldırım’dır.