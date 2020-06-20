Erkan Trükten'den Bingöl depremi ile ilgili şaşkına çeviren sözler! '8 Haziran'da bölgeden görüntüler geldi'

'8 Haziran'da Elbistan-Bingöl arasında bir aktivite yoğunluğu var' diyerek 14 Haziran'daki 5,8'lik Karlıova depremini önceden bilen araştırmacı yazar Erkan Trükten'den çok konuşulacak bir açıklama geldi.

Beyaz Tv'de 'Ne Var Ne Yok' programına katılan Erkan Trükten, Bingöl'de meydana gelen depremin Haarp teknolojisinden kaynaklı olduğunu söyledi.

Erkan Trükten, bölge halkından kendisine çok sayıda ilginç görüntüler geldiğini belirterek, "Bölgeden çok mesajlar geldi. Bir takım ateş topları ve tanımlamayan cisimlerin görüntüleri mesaj yoluyla bana geldi. Bölgede paranormal aktiviteler vardı. Elibistan ve Bingöl'den bir takım ufolar görüldüğüne dair görüntüler var. Kesinlikle bu deprem Haarp teknolojisi ile bağlantılıdır. Serge Monast'ın meydana gelebilecek depremlerin doğal olmayacağı ve Haarp teknolojisi tarafından oluşacağı yönünde sözleri var. Depremler yavaş yavaş Batı'ya kaymaya başladı. Depremler dönemini bekliyoruz" dedi.