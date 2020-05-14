Erkan Sözeri'den Erzurumspor'a "geçmiş olsun" mesajı

ANKARA (AA) - Teknik direktör Erkan Sözeri, 4'ü futbolcu 11 personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan eski takımı Büyükşehir Belediye Erzurumspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Sözeri, mesajında, "Öncelikle büyük üzüntüyle öğrenmiş olduğum sağlık haberinden dolayı Erzurumspor ailesi ve camiasına 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum. Çok güçlü bir şekilde inanıyorum ve temennim odur ki Erzurumspor bunun üstesinden en kısa zamanda gelecektir." ifadelerini kullandı.



