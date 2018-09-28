Erkan Sözeri'den çarpıcı yorum: Şu stadyumu FIFA yetkilileri görse süt kupasını bile vermezler bize

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakasında Bergama Belediyespor'u ağırlayan Gençlerbirliği, mücadeleden 2-0 galip ayrılarak kupada bir üst tura yükseldi. Maç sonrası gazetecilere değerlendirmelerde Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Rakibe saygı duyarak oynadığımız için oyuncularıma teşekkür ederim. Oyun disiplininden asla kopmadık ve güzel bir galibiyet oldu. Bugün süre almayan oyuncularımıza şans verdik. Gençlerbirliği altyapıdan çıkardığı oyuncularla ünlü oldu. Bu tarz oyuncularımıza fırsat buldukça şans vereceğiz. Tur atlamak sevindirici. Bu maçı hemen unutup önümüzdeki maça bakacağız. Kupada da gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Hedefe giden yoldaysak kadro derinliğimizin olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"SÜT KUPASI BİLE VERMEZLER"

Stadın zeminine değinerek sitem eden Sözeri, "Osmanlı stadının zemini yeşil diye dışarıdan iyi görünüyor. Saha toparlanmıştır diye bekliyorduk ama hala kötü. Avrupa Şampiyonasını Almanya'ya vermişler. Şu stadyumu FIFA yetkilileri görse süt kupasını bile vermezler bize. Şu sahada oyun oynatmak cinayet. Normalde kötü sahada idman yapılır ve iyi sahada maç yapılır. Biz tam tersi iyi sahada idman yapıyoruz ve kötü sahada maç oynuyoruz. Burası koskoca Başkent, yazık günahtır. 7 maçtır kazanan takımın teknik direktörü olarak bunları söylüyorsam burada bir sorun vardır. Yenilirsek mazerete sığınıyor derlerdi. Messi'yi getirin bu zeminde bir şey yapamaz" şeklinde konuştu.