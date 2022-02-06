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Aktüel Erkan Şamcı öldü mü? Erkan Şamcı ölüm nedeni ne, hastalığı neydi?
Aktüel

Erkan Şamcı öldü mü? Erkan Şamcı ölüm nedeni ne, hastalığı neydi?

Erkan Şamcı neden öldü? Erkan Şamcı ölüm nedeni ne? soruları Erkan Şamcı’nın hayatını kaybettiğinin açıklanması sonrası merak edilmeye başlandı. Peki Erkan Şamcı kimdir? Erkan Şamcı nereli kaç yaşında? Erkan Şamcı hayatı, kariyeri.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 11:16:00 - 2022-02-06 11:16:49
Erkan Şamcı öldü mü? Erkan Şamcı ölüm nedeni ne, hastalığı neydi?

Ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı 63 yaşında öldü. Ölümünün ardından Erkan Şancı'nın hayatı, eşi ve çocuğu merak konusu oldu. Koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden Erkan Şamcı, aslen Erzurumlu ve 63 yaşında. Evli olduğu bilinen Erkan Şamcı'nın bir de oğlu var. 

Şamcı’nın eşi vefat haberini “Değerli eşim Erkan Şamcı, 4 Şubat 2022 tarihinde Hakk’ın Rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Pazar günü Fethiye’de Rıdvan Cami’nden kaldırılıp öğle namazını müteakiben Çatalarık Mezarlığına defnedilecektir. Başımız sağ olsun…” sözleriyle duyurdu. 

Erkan Şamcı kimdir?

Erkan Şamcı kimdir, nereli? Ekolojik yaşam uzmanı, araştırmacı, aktivist, yazar, Radyo ve TV Programcısı kimlikleriyle tanınan Erkan Şamcı, 1959 yılında Erzurum’da dünyaya geldi. İlköğretim, Ortaokul ve Lise tahsilini Anadolu’nun farklı şehirlerinde tamamladı. Ardından 1984 senesinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun oldu.

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