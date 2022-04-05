Erkan Güral Bodrum Rallisi’ne hazır!

İş hayatındaki başarıları kadar otomobil tutkusu ve katıldığı ralli yarışlarıyla da adından söz ettiren ve 10 yılı aşkın süredir ralli pilotu olan Erkan Güral ve Co-pilot Burak Kocaoğlu Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenecek Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışında direksiyona geçecek. Şampiyonanın ilk etabı olan Bodrum Rallisi’nin hazırlıklarını tamamlayan Erkan Güral ve ekibi İzmir Beyler bölgesindeki toplam 12 km uzunluğunda toprak karakteristikli etapta test sürüşünü tamamladı. Sezon öncesi antrenman ve test niteliği taşıyan sürüş, lastik ve aracın ayarlarının verimli kullanımından tam not aldı.

Yarımadanın tamamını turlayacaklar

Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl yarımadanın tamamını içine alacak şekilde genişleyen Bodrum Rallisi, 15 Nisan Cuma akşamı Bodrum Meydanı'nda gerçekleştirilecek start seremonisi ile başlayacak. Türkiye'nin en hızlı ralli pilotları, 17 Nisan tarihine kadar Bodrum'un tüm güzelliklerini sergileyen 6 farklı özel etabı ikişer kez geçerek kıyasıya yarışacak.

Şampiyon ralli pilotları otomobil severlerle buluşacak

Yarış öncesinde Gp Garage My Team takımından Erkan Güral’ın yanı sıra BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova, Castrol Ford Team Türkiye takımından Murat Bostancı, Tok Sport WRT takımından Orhan Avcıoğlu ve Historic klasmanı pilotlarından Kemal Gamgam da 14 Nisan Perşembe günü saat 17.00'de, Oasis Bodrum'da gerçekleşecek söyleşide otomobil severlerle bir araya gelecek.