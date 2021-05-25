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Gündem Erkam Yıldırım, Sedat Peker’den şikayetçi oldu mu? Erkam Yıldırım Sedat Peker’e dava açtı mı?
Gündem

Erkam Yıldırım, Sedat Peker’den şikayetçi oldu mu? Erkam Yıldırım Sedat Peker’e dava açtı mı?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yayınladığı videoda eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım hakkında iddialarda bulunmuştu. Binali Yıldırım, oğlu hakkındaki iddiaları yalanlarken, Erkam Yıldırım’dan son dakika Sedat Peker hamlesi geldi. Peki Erkam Yıldırım, Sedat Peker’e dava mı açtı? Erkam Yıldırım, Sedat Peker’den şikayetçi oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-05-25 15:59:00 - 2021-05-25 15:59:51
Erkam Yıldırım, Sedat Peker’den şikayetçi oldu mu? Erkam Yıldırım Sedat Peker’e dava açtı mı?

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in, oğlu Erkam Yıldırım'a yönelik uyuşturucu ticareti iddialarına dün tepki göstermiş ve "şiddetle reddediyoruz" demişti.

Yıldırım Ankara'da konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı. Yıldırım, ''Gerekli açıklamaları yaptım. Hukuki yollar açık. Biz de gerekli adımları atacağız'' demişti. Öte yandan MHP lideri Bahçeli "İçişleri Bakanı yalnız değildir" dedi, Binali Yıldırım ve oğlu Erkam Yıldırım'ın töhmet altında bırakılamayacağını söyledi.

 

 

 

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