Erivan çark etti: Ateşkese hazırız

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, önceki gün AGİT Minsk Grubu eş başkanları Trump, Putin ve Macron’un “acil ateşkes ilan edin ve müzakereye başlayın” açıklamasının ardından dün sabah, “AGİT Minsk Grubu’nun arabuluculuğunda Azerbaycan ile ateşkes görüşmeleri yapmaya hazırız” açıklaması yaptı.



Paşinyan’ın eşi hastane ziyaretinde



Bu arada; her fırsatta Azerbaycan’ı hedef gösteren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın eşi Anna Hakobyan, hastanede tedavi gören yaralı askerleri ziyaret etti. Hakobyan’ın ziyareti, Paşinyan’ın başarısızlığına tepki gösteren halka, “birlik mesajı” vermek olarak yorumlandı.