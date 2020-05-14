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Aktüel

Eritreli aktivistler, AB'ye "zorunlu çalıştırmaya destek" iddiasıyla dava açtı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:15:44 -
Eritreli aktivistler, AB'ye "zorunlu çalıştırmaya destek" iddiasıyla dava açtı

İSTANBUL (AA) - Eritreli aktivistler, zorla ücretsiz zorla işçi çalıştırılmasına rağmen Eritre'deki otoyol yapımı projesine mali destek veren Avrupa Birliği'ne (AB) dava açtı.

Hollanda merkezli Eritreliler İnsan Hakları Vakfı (FHRE), Amsterdam’da Eritre’deki "insan hakları ihlallerine göz yuman" ve mali destek vermeyi sürdüren AB'ye dava açtığını duyurdu.

Vakıf, Etiyopya ile Eritre arasında inşa edilen yol için bu ülkeye 80 milyon avro destekte bulunan AB’den yardımı durdurmasını istedi ve Birliğe mahkeme çağrısı yolladı.

FHRE'den yapılan açıklamada, zorunlu çalıştırmanın uluslararası yasalara aykırı olduğu belirtilerek, askeri hizmet adı altında Eritrelilerin ücretsiz çalıştırılarak köleleştirildiğine işaret edildi.

AB ise projede sadece maliyetleri üstlendiğini, çalışanlara ödeme yapılmadığı için zorunlu çalıştırmada bir sorumluluğu olmadığını açıkladı.

Eritre'de gençler zorunlu askerlik hizmeti çerçevesinde uzun yıllar devlet işlerinde ücretsiz çalıştırılıyor.

Her yıl binlerce vatandaşının Avrupa ülkelerine sığındığı Eritre, aynı zamanda bölgede nüfusuna oranla en fazla dış göç veren ülkelerden biri olarak tanımlanıyor.


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