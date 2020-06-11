  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Eritre’de 25 gün sonra yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-11 17:38:19 -
Eritre’de 25 gün sonra yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

HARTUM (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını tamamen bitirdiğini açıklayan Doğu Afrika ülkesi Eritre’de 25 gün sonra yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, 16 Mayıs'tan bu yana ilk kez iki Kovid-19 vakası tespit edildiğini açıkladı.

Ülkede şimdiye kadar 39 vaka tespit edilmiş, son hasta 16 Mayıs’ta taburcu edilmişti.

Eritre, Moritanya ve Morityus’un ardından Afrika’da Kovid-19 hastalarının tamamen iyileştiğini açıklayan 3. ülke olmuştu.

Moritanya 19 Nisan, Morityus da 12 Mayıs’ta koronavirüs vakası kalmadığını açıklamış ancak daha sonra yeni vakalar yaşanmıştı.

Kıtada Kovid-19 vakasının kalmadığı tek ülke Seyşeller olurken, bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı