Erişteli sebze çorbası | Tam kıvamında şahane bir tarif

Eriştenin ülkemizce yeri bir başka... Durum böyle olunca her yemekte görmek de mümkün oluyor. Bu çorbaya da çok yakışan erişte, doyuruculuğu ve besleyiciliğiyle mutlaka sofralarımıza gelmesi gereken bir tat.

Malzemeler

1 patates

1 havuç

2 dal pırasa

1 yeşil biber

1 soğan

yarım su bardağı erişte

3,5 su bardağı tavuk suyu

tuz

Yapılışı

Yağ ve soğanları tencereye alın. Soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun.

Ardından küçük küçük kestiğiniz sebzeleri üzerine ekleyin ve hafif pişirin.

En son tavuk suyunu ekleyerek kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra eerişteleri atın ve erişte kendini salana kadar kısık ateşte pişirin.

Sıcak olarak dinlendirmeden servis edebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...