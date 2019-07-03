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Erişteli sebze çorbası | Tam kıvamında şahane bir tarif

Bol vitaminli bir sebze çorbasına ne dersiniz? Tam tarifi ve kıvamıyla erişteli sebze çorbası...

03 Temmuz 2019 Çarşamba 08:10
Erişteli sebze çorbası | Tam kıvamında şahane bir tarif

Eriştenin ülkemizce yeri bir başka... Durum böyle olunca her yemekte görmek de mümkün oluyor. Bu çorbaya da çok yakışan erişte, doyuruculuğu ve besleyiciliğiyle mutlaka sofralarımıza gelmesi gereken bir tat.

Malzemeler

  • 1 patates
  • 1 havuç
  • 2 dal pırasa
  • 1 yeşil biber
  • 1 soğan
  • yarım su bardağı erişte
  • 3,5 su bardağı tavuk suyu
  • tuz

Yapılışı

Yağ ve soğanları tencereye alın. Soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun.

Ardından küçük küçük kestiğiniz sebzeleri üzerine ekleyin ve hafif pişirin.

En son tavuk suyunu ekleyerek kaynamaya bırakın. 

Kaynadıktan sonra eerişteleri atın ve erişte kendini salana kadar kısık ateşte pişirin.

Sıcak olarak dinlendirmeden servis edebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 08:10
  1. sebzeli erişte çorbası
  2. erişte çorbası
  3. sebze çorbası

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