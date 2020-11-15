Erişimleri kesilecek! RTÜK’ten ‘internet yayın lisansı’ uyarısı!
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, web tabanlı bir müzik yayını servisi olan Deezer’ın lisans müracaatını yaptığını belirterek, başvuru yapmayan diğer kuruluşların kısa süre içerisinde işlemlerini başlatmaları gerektiği uyarısında bulundu.
Şahin, internetten isteğe bağlı yayıncılık yapan yerli ve yabancı kuruluşların lisanslama süreçlerinin devam ettiğine işaret ederek, “Son duyurumuza istinaden ‘Deezer’ da lisans müracaatını yaptı. Başvuru yapmayan diğer kuruluşların kısa süre içerisinde işlemlerini başlatmaları gerektiğini hatırlatıyorum” dedi. RTÜK tarafından 9 Kasım tarihli duyuruyla lisans başvurusunda bulunmayan veya yayın hizmetlerine son vermeyen kuruluşlar hakkında erişimin engellenmesi talebinde ve suç duyurusunda bulunulacağı bildirilmişti.