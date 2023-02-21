Erişim engeli getirilen Ekşi Sözlük şerefli Türk ordusunu şerefsizce hedef almıştı!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde çalışmaları aralıksız sürerken, bugün erişim engeli getirilen Ekşi Sözlük TSK mensuplarını "Deprem kolilerini çalan askerler" sözleri ile hedef almıştı.
Yeniakit.com.tr
CHP'nin arka bahçelerinden Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi.
Türk milletinin milli-manevi değerlerinin hadsizce hedef alındığı Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli, sözde özgürlükçü çevreleri ayağa kaldırdı.
Ekşi Sözlük'ün her türlü küfrünü ve hakaretini özgürlük sayan çevrelere tepki yağdı.
Ekşi Sözlük, deprem bölgesinde halkın yaralarını sarmak için mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de ahlaksızca iftira atmıştı.
Ekşi Sözlük yazarları, açtıkları son başlıkta, "Deprem kolilerini çalan askerler" ifadelerini kullanmıştı.