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Sağlık Eris varyantında bu belirtilere dikkat!
Sağlık

Eris varyantında bu belirtilere dikkat!

Yeniakit Publisher
2023-09-15 17:13:00 -
Eris varyantında bu belirtilere dikkat!

Eris varyantına Türkiye'de de rastlandığı açıklamaları yapıldı. Peki, Eris varyantının belirtileri neler? Aşılar bu varyantta etkili mi? İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Servet Öztürk önemli bilgilendirmelerde bulundu. İşte Eris varyantı ile ilgili ayrıntılar...

Covid-19 pandemisinin başlamasının üzerinden 3 yılı aşkın süre geçti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 770 milyon vaka, 6.9 milyon ölüm meydana geldi. Ülkemizde ise resmi rakamlara göre 17 milyon kişi hastalığa yakalanırken yaklaşık 101.000 kişi hayatını kaybetti. Birçok viral enfeksiyonda olduğu gibi Covid-19’da da güncel bilgiler ışığında hastalığın tedavisinde kullanabileceğimiz etkin antiviral ilaçlar halen mevcut değildir. Aşıların ve virüste meydana gelen değişiklikler nedeniyle Covid-19 hastalığı etkisini azaltmış, diğer solunum yolu enfeksiyonu yapan virüsler gibi hareket etmektedir.

‘Okul sezonunun başlaması ile ülke geneline yayılabilir’

Açıklamalarında ‘Son aylarda Omicron varyantından köken aldığı düşünülen Eris varyantı, şu an en yeni ve bulaşıcı Covid-19 varyantıdır’ açıklamalarında bulunan Dr. Öğr. Üyesi Servet Öztürk, şu ifadelere yer verdi: Dünyadaki tüm vakaların yaklaşık %20’si Eris varyantı tarafından meydana gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından izlenmesi gereken varyant olarak tanımlanmıştır. Şu an için ülkemizde oldukça az sayıda Eris varyantı olup sonbahar sezonuna girmemiz ve okul sezonunun başlaması gibi etkenlerle ülke geneline yayılacağı tahmin edilmektedir. Eris varyantının diğer varyantlardan bulaşıcılığı daha fazla olduğu düşünülmektedir. Bulaş yolu genellikle damlacık yolu ve enfekte yüzeylerle temas ile meydana gelmektedir.

Semptomları nelerdir?

Semptom olarak diğer Covid-19 varyantlarından farklı değildir. Sıklıkla ateş yüksekliği, öksürük, boğaz ağrısı, kas-eklem ağrıları, baş ağrısı, burun akıntısı-tıkanıklığı, tat ve koku kaybı ve ishal olarak özetlenebilir.

Aşılar hastalığı önlemede faydalı mıdır? Eris varyantından nasıl korunabiliriz?

Covid aşışı olmak hastalığa karşı tam koruma sağlamamasına rağmen aşı olmanın hastalığa yakalanma ve hastalığın hafif geçirilmesi üzerine olumlu etkisi mevcuttur. Diğer varyantlarda olduğu gibi maske-mesafe-hijyen ve kapalı ortamlardan uzak durulması en faydalı koruyucu faaliyetlerdir.

Kimler risk altındadır?

Eris varyantının daha ağır hastalık yaptığına dair elimizde yeterli veri yoktur. Ancak diğer varyantlarda olduğu gibi Eris varyantında da ileri yaş ve ek hastalığı olanlarda Covid-19 hastalığı gençlere göre daha ağır seyredebilir. Maske/mesafe/hijyen uygulamaları sadece Covid-19 hastalığı için değil neredeyse tüm enfeksiyon etkenlerinin bulaşının engellenmesi için oldukça önemlidir. Covid-19 sürecinde yapılan izolasyon tedbirleri sayesinde dünyada ve ülkemizde mevsimsel grip, tüberküloz, menenjit gibi birçok enfeksiyon vaka sayıları oldukça azaldı. Kontrolsüz kalabalıklardan uzak durma, hijyen önlemlerine riayet etme ve özellikle kapalı ortamlarda maske uygulamaları hayat kurtarıcı olmaya devam edecektir. Özellikle havaların soğuduğu ve bu nedenle insanların kapalı ve havasız ortamlarda daha fazla zaman geçirdiği kış mevsimi tüm virüsler gibi koronavirüslerin bulaşı için uygun zamanlardır. Bu nedenle önümüzdeki aylar hastalığın yayılması için oldukça risklidir. Açık havada mesafe ve maske önlemleri ile virüs bulaşı çok düşük iken kapalı ortamlarda özellikle havalandırılmayan ve hava sirkülasyonu olmayan mekanlarda oldukça yüksektir. Eğitim sezonuna başladığımız günlerde ülkemizde bir önemli nokta da çocukların okullarda enfeksiyona maruz kalması ve aile üyelerine hastalığı yaymasına neden olmaktadır. Özellikle kapalı mekanlarda mesafe ve hijyen önlemlerine dikkat edin, kaliteli uyuyun, alkol ve tütün mamullerinden uzak durun, bol su tüketin ve Akdeniz diyetiyle sağlıklı beslenin.
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