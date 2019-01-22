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Erin başına miğferle vurup öldürdüğü iddia edilen komutan tutuklandı!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç'ın (20) nöbet sırasında başına miğfer ile vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Astsubay Başçavuş Osman Hancı, 'FETÖ terör örgütü üyeliği'nden de tutuklandı.

22 Ocak 2019 Salı 17:33
Erin başına miğferle vurup öldürdüğü iddia edilen komutan tutuklandı!

Bursa merkezli 18 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14'ü muvazzaf 20 asker ile örgütün haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen 1'i kadın 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilmeyen 2 şüpheliden Astsubay Başçavuş Osman Hancı, Gemlik ilçesinde Gökhan Kılıç adlı askerin başına miğfer ile vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden, SEGBIS ile Bursa 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne ifade verdi. Hancı'nın, ifadesinin ardından 'FETÖ terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Miğferle başına vurarak öldürdü iddiası

Vatani görevini Gemlik Askeri Veteriner Okulu'nda er olarak yapan Gökhan Kılıç, 7 Ekim 2017 günü nöbet dönüşü fenalaştı. Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan erin, beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Ameliyat edilen Kılıç, tedavi altına alındığı yoğun bakım servisinde 54 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kılıç'ın başına miğfer ile vurararak öldürdüğü iddiasıyla Astsubay Osman Hancı tutuklandı. Hancı'nın Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 yıl hapis cezası istemiyle yargılanması devam ediyor.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 17:33
  1. Bursa
  2. FETÖ
  3. Osman Hancı
  4. Gemlik
  5. ByLock
  6. Gökhan Kılıç
  7. Muradiye Devlet Hastanesi
  8. Astsubay Osman Hancı

YORUM YAZ

  • ganigani21 dk önce
    18/20 yaşında amir müdür komutan usta şef olupta kendinden yaşça büyük mahiyetindekilere lan oğlum diyenlerin nesli hiç bir zaman tükenmedi
  • yunusyunus26 dk önce
    Yanına bir misafir yada bayan geldiginde mahiyetindekilere karşı konuşması ve hareketleri menfi manada değişen komutandan komiserden ve kalfa/ustalardan nefret ederim
  • necminecmi29 dk önce
    Çalışanlarının egosu en yüksek iki meslek askerlik ve polislik. Görev hiç kimseye ağır gelmez zor gelmez. Ama düşünün bir arkadaşınız her yıl istedigi temmuz agustos ayında izne gidiyor ama siz gidemiyorsunuz bir arkadaşınız dış göreve ya bir kere gitmiş ya hiç gitmemiş ama siz 3-5 kere dış göreve gidiyorsunuz. İşte bu gibi adaletsizlikler insanı hem bedenen hem ruhen yıpratır sayın bakanım süleyman soylu.

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