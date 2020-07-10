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Kadın - Aile

Erimeyen yeşil fasulye turşusu nasıl yapılır? Fasulye turşusu tarifi ve malzemeleri

Yeşil fasulye turşusu nasıl yapılır? Fasulye turşusu tarifi ve malzemelerini sizler için derledik. Güzel bir turşu yapmak için gerekenler aslında her evde bulunabilecek malzemelerdir. Koronavirüs dolayısıyla son zamanlarda dikkat etmemiz ve güçlendirmemiz gereken bağışıklık sistemini en güzel şekilde destekleyen besinlerden biri de turşu. Madem herkesin evinde bulunan malzemelerle yapılıyor, neden turşumuzu evde, katkısız bir şekilde yapmayalım! İşte sizler için malzemelerini, ölçülerini ve yapılışını derlediğimiz erimeyen fasulye turşusunun tarifi...

Yeniakit Publisher
2020-07-10 13:18:00 -
Erimeyen yeşil fasulye turşusu nasıl yapılır? Fasulye turşusu tarifi ve malzemeleri

Bağışıklık sistemini destekleyen en güçlü besinlerden biri turşudur. Özellikle evde katkı ürünlerinden yoksun bir turşunun her türlü yararı mevcuttur. Direnci yükselten ve mikropların, iltihapların vücuttan atılmasına destek saplayan turşuyu evde pratik bir şekilde yapabilirsiniz. 

Mevsimide gelmişken fasulye turşusunun tarifini sizler için derledik. İşte merak edilen yeşil fasulye turşusu...

Malzemeler

  • 1 kilogram fasulye
  • 5 su bardağı su
  • 2 diş sarımsak
  • 1 çay bardağı sirke
  • 2 yemek kaşığı tuz

Öncelikle fasulyenin baş kısımlarındaki fazlalıkları alarak temizleyin. Fasulyeleri tüm şekilde koymanız daha verimli sonuç almanızı sağlayacaktır. Tabi bunun için fasulyelerin ortalama aynı boyda olması gerekiyor. Eğer dilimlemek isterseniz 2 veya 3 parça olacak şekilde kesebilirsiniz.

3 su bardağı kadar kaynar suyun içerisine temizlenmiş fasulyeleri ilave edin ve 10 dakika kadar bekletin. Fakt bu fasulyenin diriliğine, kalınlığına ve şekline bağlı olarak farklılık göstereceği için fazla haşlamadan sadece bir miktar yumuşamasını saplayıp sudan hemen çıkarın. Aksi takdirde fasulye turşunuz erir.

Kaynayan suyu ocaktan aldıktan sonra içerisine tuzu koyup eritin. Ardından kalan 2 bardak suyu ilave edip soğutun. İyice soğuduğundan emin olduğunuz suyun içerisine sirkeyi ilave edin.

Fasulyeleri temizlediğiniz ve steril ettiğiniz kavanozlara paylaştırın. Bir miktar  boşluk bırakmaya özen gösterip, üzerine sirkeli tuzlu karışım olan suyu ilave edin. Son olarak sarımsakları yerleştirin. 

Sirke ile aranız pek yok ise yarım çay bardağı sirke de işinizi görecektir. Sadece oluşumu bir iki gün sonra olacaktır. Yani 10 gün yerine 12 gün bekletmelisiniz. Dilerseniz nohut da ekleyebilirsiniz fakat gerek kalmayacaktır.

Karanlık bir ortamda dikkatli bir vaziyette bekletin. Hava almadığından emin olmaya çalışın.

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