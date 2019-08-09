Erik yemenin mucize faydaları.

Doğada bulunan her şeyin, bir yaratılma amacı var. Topraktan bize gelen birçok nimetin faydasını bilmeden tüketiyoruz ya da zararlı hale getiriyoruz. Bunun yerine saf halleriyle, doğallığını bozmadan tükettiğiniz her besin, şifa niteliğindedir.

Eriği düzenli tükettiğinizde birçok faydası mevcut. Fakat aşırıya kaçtığınızda; böbrek taşı oluşumuna ya da bağırsaklarda gaz sorununa ve mide asidi seviyesinin yükselmesine neden olabilir.

Yeşil eriğin faydaları

Diş eti iltihabı ve kanamasını önemli derecede azaltır.

İçeriğindeki sitrik asit sayesinde yorgunluğu önler.

Süt ürünleriyle birlikte tüketilmesi kalsiyum emilimini artırır. Diş ve kemik sağlığını destekler.

Et ile tüketildiğinde asit etkisi arttığı için kilo aldırmaz ve kiloyu dengede tutar.

Vücuda ekstra kalsiyum ve fosfor takviyesi yapar.

Çözünebilir lif açısından zengin bir besin olduğundan kabızlık problemini çözmeye yardımcıdır.

Demir emilimini artırır ve kansızlığı önler.

Ciltteki yaşlanmayı önler, cildi yeniler. İçerdiği fitoflavonoidler ve vitaminler bağ doku yenilenmesini hızlandırır.

Kan şekeri düzenlenmesine yardımcıdır.

Besin Değeri 100 graminda Değeri

Kalori 47 kcal

Karbonhidrat 10.2 g

Lif 1.7 g

Protein 0.6 g

Yağ 0.2 g

Kolesterol 0.0 mg

A Vitamini 61.0 IU

C Vitamini 5.0 mg

Potasyum 220.0 mg

Kalsiyum 14.0 mg

Demir 0.4 mg