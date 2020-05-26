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Aktüel

Erik Dalı eşliğinde göbek atarak ekmek dağıttılar

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının 4’üncü gününde bir ekmek dağıtım personeli ’Erik Dalı’ şarkısı eşliğinde göbek atarak ekmek dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 14:44:10 -
Erik Dalı eşliğinde göbek atarak ekmek dağıttılar

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının 4’üncü gününde bir ekmek dağıtım personeli ’Erik Dalı’ şarkısı eşliğinde göbek atarak ekmek dağıttı. Personelin göbek atarak ekmek dağıttığı anlar vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.


Sokağa çıkma kısıtlamasının 4’üncü günü Trakya’dan renkli bir görüntüyle geçti. Vatandaşların kısıtlama kapsamında evlerinde olduğu ve ekmek dağıtımının ekmek dağıtım araçlarıyla sokak sokak yapıldığı bugünlerde, bir ekmek fırını ekmek dağıtımını eğlenceli hale çevirdi.



Hem konser verdiler hem ekmek dağıttılar


Vatandaşları korona virüs nedeniyle bayramı evlerinde geçirdiği bugünlerde, bir nebze olsun neşelendirmek isteyen bir fırın, ekmekleri son ses açtığı “Erik Dalı” şarkısıyla dağıttı. Bu anlar renkli görüntüler oluşturdu. Ekmek dağıtım personellerinden birinin dağıtım aracının önünde göbek atması vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

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