Dünya

Erhürman’dan Rum lidere tepki: KKTC halkı ve ben buradayım

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Erhürman’dan Rum lidere tepki: KKTC halkı ve ben buradayım

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kıbrıs sorununu görüşmeye davet etmesine tepki gösterip, “Adadaki iki eşit kurucu ortağın biri olan Kıbrıs Türk halkının görmezden gelinmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Fransız gazetesi Le Figaro’ya verdiği röportajda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kıbrıs sorununu görüşme davetini değerlendirdi. Erhürman, adadaki iki eşit kurucu ortağın biri olan Kıbrıs Türk halkının görmezden gelinmesine izin vermeyeceklerini vurguladı. Erhürman’ın konuyla ilgili sosyal medya şirketi Facebook’tan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Sn. Hristodulidis, Le Figaro’ya verdiği bir röportajda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan ile Kıbrıs sorununu konuşmak için bir araya gelmek konusunda hazır olduğunu söyleyerek Sn. Erdoğan’a konuyla ilgili bir davet yapıyor.

Kıbrıs Türk halkı adına bir kez daha açıkça söylemek istiyorum ki, BM şemsiyesi altındaki tüm görüşmelerde kendisiyle eşit konumda bulunan muhatabını ve Kıbrıs Türk halkını görmezden gelmeye yönelen bu yaklaşım, adada çözüm ikliminin oluşturulmasına hiçbir biçimde yardımcı olmadığı gibi, tam tersine karşılıklı güvenin zedelenmesine yol açmaktadır. Kıbrıs Türk halkı vardır, adadaki iki eşit kurucu ortaktan biridir ve yapılan açıklamalar veya imzalanan anlaşmalarla görmezden gelinmesine, yokmuş gibi davranılmasına göz yummamız söz konusu değildir.”

