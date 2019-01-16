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Erhan Usta MHP'den ihraç edildi

MHP Samsun milletvekili Erhan Usta partiden ihraç edildi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 15:14
Erhan Usta MHP'den ihraç edildi

Samsun milletvekili Erhan Usta MHP'den ihraç edildi.

Usta, "Cumhur İttifakı'nın varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları" nedeniyle parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle MHP Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

MHP Merkez Disiplin Kurulu"Usta'nın, 1 Ocak 2019 tarihli Türkiye geneli ve Samsun'la ilgili Cumhur İttifakı'nın varlığı ile devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları karşısında parti tüzüğünün ilgili maddeleri kapsamı ve gereğince tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle MDK Başkanlığına sevk edildiğini" açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 15:14
  1. Samsun
  2. erhan usta
  3. mhp

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  • DallıDallı48 dk önce
    Ayrıklar temizleniyor demek ki

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