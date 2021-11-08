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Biyografi Erhan Usta kimdir? Erhan Usta nereli? Erhan Usta hangi ilin milletvekili?
Biyografi

Erhan Usta kimdir? Erhan Usta nereli? Erhan Usta hangi ilin milletvekili?

Lütfi Türkkan'ın istifasının ardından boşalan İYİ Parti Grup Başkanvekilliği'ne Erhan Usta seçildi. Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, MHP'den ihraç edildikten sonra İYİ Parti'ye geçmişti. Peki Erhan Usta kimdir? Erhan Usta nereli? Erhan Usta kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2021-11-08 15:21:00 - 2021-11-08 15:22:18
Erhan Usta kimdir? Erhan Usta nereli? Erhan Usta hangi ilin milletvekili?

Lütfi Türkkan'ın istifasının ardından boşalan İYİ Parti Grup Başkanvekilliği'ne Erhan Usta seçildi. Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, MHP'den ihraç edildikten sonra İYİ Parti'ye geçmişti. Peki Erhan Usta kimdir? Erhan Usta nereli? Erhan Usta kaç yaşında?

Erhan Usta kimdir?

1966 yılında Havza'da dünyaya geldi. Ekonomist, Planlama Uzmanı; İlk ve orta öğrenimini memleketi Havza'da yaptı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi. ABD Northeastern Üniversitesinde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesi aldı. Celal Bayar Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalında doktora çalışması devam etmektedir.

Devlet Planlama Teşkilatı'nda (Kalkınma Bakanlığı) Uzman Yardımcısı, Uzman, Daire Başkanı, Genel Müdür, Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. İstanbul Finans Merkezi Koordinatör Yardımcılığının yanı sıra 10 yıl süreyle İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeliği, kamu şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri; görevi gereği finans, vergi, muhasebe, sağlık, ilaç gibi alanlarda birçok kurul, komisyon ve konseyde başkan ve üye olarak çalıştı. Son 10 yılda, kalkınma planı, orta vadeli programlar ve makro ekonomik politika hazırlıklarının teknik koordinasyonunu yürüttü. 25 ve 26. Dönemde Samsun Milletvekili seçildi. MHP Grup Başkanvekili olarak görev yaptı. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Usta, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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