Erhan Bey bu işte "Usta!" Yine önerge oyunu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, bebek bezi ve maması için bütçeye 10 milyar lira konulmasına ilişkin verdikleri önergenin Cumhur İttifakı tarafından reddedildiğini ileri sürdü. Sosyal medya hesabından ''TÜİK'e göre 7,4 milyon çocuğumuz yoksul durumda. Ayrıca yapılan araştırmalar gösteriyor ki çocuklu ailelerin %74'ü mama ve bez almakta zorlanıyor. Bu sebeple 'BEBEK BEZİ VE MAMASI' için bütçeye 10 milyar TL konulmasını amaçlayan önergemiz, CUMHUR İTTİFAKI oylarıyla reddedildi'' iddiasında bulunan Usta'ya tepkiler ise gecikmedi. Vatandaşlar, "Hükümetin zaten üzerinde çalışma yaptığı EYT konusunda önerge veren, ancak verdiği önergeyi bizzat kendisi reddeden, tüm bunlara rağmen de pişkin bir şekilde 'Çalışma Bakanlığı bütçesinden, 3600 ek gösterge için 7.3 milyar TL, EYT için 45 milyar TL, asgari ücretin 4 bin TL’ye yükseltilebilmesi için 30 milyar TL ek ödenek konulmasına yönelik önerge verdik. Cumhur İttifakı reddetti. Samimiyseniz gelin destek verin dedik, vermediler' açıklaması yapan Erhan Usta'ya hiçbir şekilde güvenilmez. Bu adamdan her türlü oyun beklenir" diyerek algı operasyonlarına kanmayacaklarını ortaya koydu.