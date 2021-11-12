  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Erhan Bey bu işte "Usta!" Yine önerge oyunu
Siyaset

Erhan Bey bu işte "Usta!" Yine önerge oyunu

EYT konusunda kendi verdiği önergeyi bizzat kendisi reddeden İyi Parti'nin yeni grup başkanvekili Erhan Usta, bu defa da bebek bezi ve maması için bütçeye 10 milyar lira konulmasına ilişkin verdikleri önergenin Cumhur İttifakı tarafından reddedildiğini ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 11:53:00 -
Erhan Bey bu işte "Usta!" Yine önerge oyunu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, bebek bezi ve maması için bütçeye 10 milyar lira konulmasına ilişkin verdikleri önergenin Cumhur İttifakı tarafından reddedildiğini ileri sürdü. Sosyal medya hesabından ''TÜİK'e göre 7,4 milyon çocuğumuz yoksul durumda. Ayrıca yapılan araştırmalar gösteriyor ki çocuklu ailelerin %74'ü mama ve bez almakta zorlanıyor. Bu sebeple 'BEBEK BEZİ VE MAMASI' için bütçeye 10 milyar TL konulmasını amaçlayan önergemiz, CUMHUR İTTİFAKI oylarıyla reddedildi'' iddiasında bulunan Usta'ya tepkiler ise gecikmedi. Vatandaşlar, "Hükümetin zaten üzerinde çalışma yaptığı EYT konusunda önerge veren, ancak verdiği önergeyi bizzat kendisi reddeden, tüm bunlara rağmen de pişkin bir şekilde 'Çalışma Bakanlığı bütçesinden, 3600 ek gösterge için 7.3 milyar TL, EYT için 45 milyar TL, asgari ücretin 4 bin TL’ye yükseltilebilmesi için 30 milyar TL ek ödenek konulmasına yönelik önerge verdik. Cumhur İttifakı reddetti. Samimiyseniz gelin destek verin dedik, vermediler' açıklaması yapan Erhan Usta'ya hiçbir şekilde güvenilmez. Bu adamdan her türlü oyun beklenir" diyerek algı operasyonlarına kanmayacaklarını ortaya koydu.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TOGG'da Honda sürprizi
Otomotiv

TOGG'da Honda sürprizi

Türkiye'deki fabrikasını kapatan Honda'nın tecrübesi, artık yerli otomobil TOGG için kullanılacak. Honda'nın fabrika müdürü Murat Akdaş ve e..
ROKETSAN'dan 150 kilometre menzilli yeni hava savunma füzesi müjdesi
Teknoloji

ROKETSAN'dan 150 kilometre menzilli yeni hava savunma füzesi müjdesi

SavunmaSanayiST'nin sorularını yanıtlayan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, 150 kilometre menzilli yeni bir hava savunma füzesi geliştiril..
Rus bombardıman uçakları, o ülkenin semalarında devriye uçuşunu sürdürüyor!
Dünya

Rus bombardıman uçakları, o ülkenin semalarında devriye uçuşunu sürdürüyor!

Rusya ile Belarus arasında imzalanan Birlik Devletleri Anlaşması doğrultusunda Rus bombardıman uçakları, Belarus semalarında 4 saat 36 daki..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay