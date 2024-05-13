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Gündem Erhan Afyoncu: Bunun sonu kötüye gidiyor
Gündem

Erhan Afyoncu: Bunun sonu kötüye gidiyor

Yeniakit Publisher
2024-05-13 12:09:00 -

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, başıboş köpek sorununa ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, 24 TV'de Esra Elönü'nün sunduğu "Arafta Sorular" programına konuk oldu.

Başı boş köpeklerin yol açtığı ölümler ve yaralanmalarla ilgili konuşan Afyoncu, Avrupa'da sokaklarda başı boş köpeklerin olmadığına dikkat çekti, belediye, valilikler ve diğer kurumların tamamının suçlu olduğunu söyledi.

Afyoncu, "Saçma sapan bir kanun var. Belediye aldığı hayvanı sonradan aşılayıp tekrar aynı yere koyuyor." dedi.

Prof. Dr. Afyoncu, "İnsanların canını tehdit eden bir hadise var mı var. Burada bir şeylerin yapılması lazım. Avrupa'da ne yapılıyor? Belli bir süre sonra sahiplenilmezse uyutuluyor. Bunun sonu çok kötüye gidiyor." diye konuştu.

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