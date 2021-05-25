Ergün Şahin kimdir? HSK üyesi Ergün Şahin hayatı
TBMM Genel Kurulundaki Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği seçimde, Ergün Şahin'in de aralarında olduğu 7 kişi belirlendi. HSK üyesi seçildi. Gelişmenin ardından belirlenen üyelerden Ergün Şahin kimdir sorusu merak kazandı. Peki, Ergün Şahin kimdir? Ergün Şahin kaç yaşındadır? HSK üyesi Ergün Şahin hayatı
Ergün Şahin kimdir? Ergün Şahin kaç yaşında ve nereli? TBMM, Hakimler Savcılar Kurulu’na (HSK) atanacak 7 üyeyi belirledi. Meclis’te 21 adaydan 7 üye seçimle belirlendi. HSK’nın yeni üyeleri; Ergün şahin, Hamit Kocabey, Aysel Demirel, Bilal Temel, Ömür Topaç, Sinan Esen ve Cumhur Şahin oldu.
Ergün Şahin kimdir?
Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili görevini yürüten Ergün Şahin, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasının koordinatörlüğü yapıyordu. Karadeniz Ereğli ilçesi’ne bağlı Keşkek Köyü’nde dünyaya gelen Ergün Şahin Ankara Başsavcı Vekilliği görevini yürütmüştü.