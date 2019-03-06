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Ergün Penbe güldürdü: Fatih Terim'i unutmuşuz

Galatasaray tarihinin önemli isimlerinden Ergün Penbe, katıldığı bir organizasyonda Fatih Terim ile olan komik bir anısını anlattı.

06 Mart 2019 Çarşamba 17:52
Ergün Penbe güldürdü: Fatih Terim'i unutmuşuz

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Ergün Penbe, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi ve Fatih Terim ile olan komik bir anısını paylaştı.

Galatasaray'ın unutulmaz yıldızlarından Ergün Penbe, Süper Lig'de yaşanan şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Lotto Şirketler Futbol Ligi'nin 16. sezonunun kura çekimine katılan Ergün Penbe, ligde kalan 10 haftayı değerlendirdi. Başakşehir'in en yakın rakibi Galatasaray'ın 8 puan önünde lider durumda bulunmasına karşın, ligde henüz hiçbir şeyin belli olmadığını söyleyen Ergün Penbe, “Şampiyonlukla ilgili konuşmak için şu an erken. Önümüzdeki 5 haftada alınacak olan sonuçların ardından tablo netleşir” dedi.

Fatih Terim'i unutmuşuz"

Ergün Penbe Katıldığı programda 1999-2000 sezonunda Almanya’da oynadıkları Hertha Berlin maçı sonrasında Teknik direktör Fatih Terim’i sahada unuttuklarını şu sözlerle anlattı ;

“Almanya’da 4-1 kazandığımız Hertha Berlin maçından sonra herkes mutlu otobüse bindik, mutluluktan kimsenin gözü birşey görmüyor. Otele geldik , restauranta geçtik, çorbamızı içiyoruz Fatih Terim’i statta unutmuşuz. Fatih Hoca öyle bir sinirlenmiş ki otel restaurantına tekme atarak girdi. Birkaç yöneticimiz bizimle çorba içiyordu Yöneticilerde korkudan çorba kâselerinin içine girdiler.”

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 17:52
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