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Ergün Atalay kimdir nerelidir?

Asgari ücret tespit komisyonunda konuşan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, skandal bir konuşma yaparak, "Böyle ne kadar gider? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ne kadar gider. İşte gördük Fransa’da gitmediğini. Üç gün sonra bizim burada görür müyüz görmez miyiz? Bize bağlı." ifadelerini kullandı. Peki Ergün Atalay kimdir? Ergün Atalay nerelidir?

10 Aralık 2018 Pazartesi 10:43
Ergün Atalay kimdir nerelidir?

Asgari ücret tespit komisyonunda konuşan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, skandal bir konuşma yaparak, "Böyle ne kadar gider? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ne kadar gider. İşte gördük Fransa’da gitmediğini. Üç gün sonra bizim burada görür müyüz görmez miyiz? Bize bağlı." ifadelerini kullandı. Peki Ergün Atalay kimdir? Ergün Atalay nerelidir?

Ergün Atalay kimdir?

1954 yılında Adapazarı'nda doğdu. 1967 yılında Donatım İlkokulundan mezun oldu. 1968 yılında TCDD Çıraklık Okuluna girdi ve buradan 1972 yılında mezun oldu. Aynı yıl Adapazarı Vagon Fabrikasında işbaşı yaptı. 1978 yılında TÜVASAŞ işyeri sendika temsilciliğine getirildi. 1982 yılında yapılan seçimlerde Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şube Mali Sekreterliğine ve 1992 yılında Şube Başkanlığına seçildi.

Demiryol-İş Sendikası Denetim Kurulu üyeliği yaptı. 1999 yılında Demiryol-İş Sendikası 6. Olağan Genel Kurulunda yapılan seçimlerde Genel Başkanlığa seçildi. 2003 ve 2007'de bu göreve yeniden seçildi. Aralık 2002'de yedekten girdiği TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu'nda Genel Eğitim Sekreterliği görevine getirildi.

19. Olağan Genel Kurulda ve 20. Olağan Genel Kurulda da Genel Mali Sekreterlik Görevine yeniden seçildi. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 10:43
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