Ergoterapi nedir?

Ergoterapi tabiri son dönemde oldukça popüler bir hal almaya başladı. Modern dünyada yer edinmeye başlayan ergoterapi tam olarak neyi ifade eder? İşte ergoterapi ile ilgili tüm detaylar...

ERGOTERAPİ NEDİR?

Ergoterapi, gerekli ve uygun aktiviteleri belirleyerek, refah düzeyinin arttırılması için belirlenen tedavi sürecini uygulayan bir sağlık mesleği olarak adlandırılmaktadır. Ergoterapi, kişilerin yaşam kalitesini yükseltmek amacı ile yaşlılar, nörolojik rahatsızlıkları bulunanlar, doğuştan veya sonradan gelişen engelli olma durumu ve uzuv eksikliklerinde uygun tedavi programının oluşturulması ve kişilerin bağımsız hareket edebilmesinde önemli bir role sahiptir.

ERGOTERAPİNİN ALANI NEDİR?

Ergoterapi, günlük yaşamında bağımsız hareket etmeyi isteyen tüm bireylerle ilgilenmektedir. Engelli bir kişinin bağımsız hareket edebilmesi, yemek yemekte zorlanan kişilerin rahat yemesi, yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin hastalıklarının yavaşlatılabilmesi gibi geniş bir alana hizmet verir. Yaş, cinsiyet ve ilgi alanlarını belirleyerek; yaşlı, genç veya çocuk ihtiyaç görülen her bireyle çalışır. Son yıllarda meslek olarak yeni yeni hayata geçirilmeye başlansa da tedavi sürecinde zorunlu bir ihtiyaç haline geldiği tespit edilmiştir. Ergoterapi bireye odaklanan bir meslektir. Sağlık fakültelerinin ilgili kısımlarından mezun olan bireylere ergoterapist adı verilmektedir.

ERGOTERAPİ NASIL UYGULANIR?

Psikiyatrik olarak uygulanan rehabilitasyon, kişinin ihtiyacı doğrultusunda uygulanır.

Hareket denge ve motor fonksiyonu bozuklukları olan kişilerde uygulanır.

Mesleki olarak uygulanan rehabilitasyon. Duruş ve hareket bozuklukları oluşan kişilere uygulanır.

Toplum temelli uygulanan rehabilitasyon.

Onkolojik durumlarda; vücutta var olan tümör tanı ve tedavi sürecinde uygulanan rehabilitasyon.

Kognitif “bilişsel” rehabilitasyon uygulaması.

Engelli kişilerin tedavi sürecinde uygulanır.

Geriatrik “yaşlı bireylerin zamanla yitirdikleri bazı fonksiyonları, eklenen rahatsızlıkların yarattığı aktivite kısıtlamalarını hafifletme süreci” rehabilitasyon.

Parkinson, demans, Alzheimer gibi hastalık süreçlerinde uygulanır.

Nörolojik olarak uygulan rehabilitasyon. Merkezi sinir sisteminde sorunlar yaşayan bireylere uygulanır.

Pediatrik “çocuk” olarak uygulanan rehabilitasyon. Büyüme ve davranış bozuklukları oluşan çocuklara uygulanır.

Eklem romatizması, gut hastalığı, kireçlenme gibi romatizmal rahatsızlığı olan kişilere uygulanır.